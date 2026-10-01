Πλημμύρες στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας και κλειστοί δρόμοι (εικόνες/βίντεο)

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Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει οι έντονες βροχοπτώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με αρκετούς δρόμους να έχουν κλείσει λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο από το Νεκροταφείο Θραψανού προς τις Ζωφόρους, καθώς και στη διαδρομή Θραψανό – Αποστόλοι. Κλειστός είναι επίσης ο επαρχιακός δρόμος στη διασταύρωση που συνδέει το Χουμέρι με τον Γαλατά, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην επαρχιακή οδό Γαλατά – Βόνης, αμέσως μετά την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, στο σημείο του μικρού γεφυριού.

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Ο Δήμος καλεί τους οδηγούς να μην επιχειρούν να περάσουν από τα συγκεκριμένα σημεία και, όσο διαρκεί η ένταση των φαινομένων, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο οδικό δίκτυο.

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Επίσης, οι πολίτες δεν πρέπει να διέρχονται από τα παρακάτω σημεία λόγω πλημμυρικών φαινομένων:

1ο χλμ της επαρχιακής οδού Kαστελλίου- Αρκαλοχωρίου

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Περιφερειακός Καστελλίου

Επαρχιακός δρόμος Μαθιάς - Καστελλίου στη θέση Βιγλί

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Επαρχιακός δρόμος που συνδέει το Αλάγνι με Στείρωνα- Πανόραμα- Αμουργέλλες

Επαρχιακή οδός Ασκών - Καστελλίου και από Καστελλι προς Αποστόλους

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Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε επιφυλακή και εργάζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών.

Σε περίπτωση προβλημάτων οι πολίτες μπορούν να καλούν τους Αντιδημάρχους στα εξής τηλέφωνα:

Κουρλετάκης Μανώλης - Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικής Οδοποιίας-697 284 3077

Συμιανάκης Γιάννης-Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος 694 583 1381

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Κουτσαντωνάκης Γιώργιος - Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Χωροταξίας και θεμάτων Αεροδρομίου- 697 497 6833

Καλογερίδης Γρηγόρης-Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Ηλεκτροφωτισμού- 697 304 0672

Ζαμπουλάκης Μανώλης- Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Τοπικής Ανάπτυξης και Παραλιακού Μετώπου- 697 780 8500

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Αποστολογιωργάκη Καλλιόπη - Αντιδήμαρχος Πολιτισμού- 697 260 3301

Δραμουντάνη Όλγα - Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Οικιστικής Ανασυγκρότησης - 697 979 0006

Επίσης μπορούν να καλούν τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων στα παρακάτω τηλέφωνα:

Αρκαλοχωρίου : Γιώργος Μαλεδάκης,698 712 2940

Καστελλίου: Μαρία Σκουλούδη, 697 221 4009

Θραψανού: Μανώλης Βολυράκης, 693 263 3861

Οι πολίτες παρακαλούνται:

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών

Να αποφεύγουν σημεία όπου έχουν παρουσιαστεί προβλήματα ή πλημμυρικά φαινόμενα

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους

Να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι πολίτες μπορούν να καλούν και στο 112

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