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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο - κακοκαιρία: Πλημμύρισε το Νηπιαγωγείο στο Σγουροκεφάλι (βίντεο)

Νηπιαγωγείο στο Σγουροκεφάλι
clock 11:40 | 01/10/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφονται και στο Σγουροκεφάλι Ηρακλείου, όπου το νηπιαγωγείο της περιοχής πλημμύρισε εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.

Τα νερά εισήλθαν στους χώρους του σχολείου, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία του, ενώ στο σημείο αναμένεται να γίνει καταγραφή των ζημιών και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Δείτε βίντεο:

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