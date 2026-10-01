Θάνατος Μαζωνάκη: Στον ανακριτή το πόρισμα για τον απινιδωτή του ιατρείου - «Μη λειτουργικός»

Στον ανακριτή έχει ήδη διαβιβαστεί το πόρισμα που αφορά τον απινιδωτή, ο οποίος βρισκόταν στο γραφείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Στον συγκεκριμένο χώρο ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στις 9 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα αναφέρει ότι η συσκευή παρουσίαζε απόλυτα μηδενική δραστηριότητα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη σχετική αναφορά, ο απινιδωτής «ήταν μη λειτουργικός και δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ».

«Η μπαταρία είναι στη συσκευή;»

Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας ιατρικού εξοπλισμού που προμήθευσε προ τετραετίας (Ιούλιο του 2022) τον απινιδωτή στο ζευγάρι των προφυλακισμένων γιατρών, αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε με την 56χρονη την ημέρα που «έσβησε» ο αγαπημένος τραγουδιστής, κάνοντας λόγο για ένα «αγωνιώδες τηλεφώνημα».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της περασμένης Κυριακής (27/09), ο ίδιος υποστήριξε ότι το προσωπικό του ιατρείου και η κατηγορούμενη γιατρός έπαιρναν τηλέφωνο για να λάβουν οδηγίες για τη λειτουργία του απινιδωτή, χωρίς να αναφέρουν πως πρόκειται για επείγον περιστατικό.

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