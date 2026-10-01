Κρήτη - κακοκαιρία: Δύσκολη η κατάσταση στον Μυλοπόταμο (βίντεο)

Να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά ο δήμαρχος Γιώργος Κλάδος από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης που έπληξε και συνεχίζει να πλήττει την περιοχή, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα, κυρίως στα ορεινά χωριά.

Σύμφωνα με στελέχη του δήμου που μίλησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στην Αξό, όπου το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρά προβλήματα. Μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας Κρήτης εργάζονται για την απομάκρυνση φερτών υλικών και τη διάνοιξη των δρόμων, ενώ, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, έχει διακοπεί η πρόσβαση προς τα Ανώγεια.

Τα στελέχη του δήμου περιέγραψαν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, με σοβαρότερο περιστατικό την κατάρρευση γέφυρας τις πρωινές ώρες στην περιοχή της Μονής Διοσκουρίου, στον ορεινό Μυλοπόταμο. Όπως ανέφεραν, σημειώθηκε πτώση αγροτικού οχήματος, με τον άνθρωπο που βρισκόταν σε αυτό να διασώζεται την τελευταία στιγμή.

Παράλληλα, καταγράφονται διακοπές στην ηλεκτροδότηση, καθώς, σύμφωνα με τα στελέχη του δήμου, ο μεγάλος όγκος φερτών υλικών έχει προκαλέσει πτώσεις στύλων και η αποκατάσταση των βλαβών απαιτεί χρόνο. Ο δήμος βρίσκεται σε μέγιστη επιφυλακή, με τις παρεμβάσεις να επικεντρώνονται στην αποκατάσταση της πρόσβασης στις πληγείσες περιοχές.

Με έκτακτη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Μυλοποτάμου ζητά αυξημένη προσοχή σε όλα τα χωριά, λόγω του μεγάλου όγκου νερού στα ορεινά. Καλεί κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να διασχίσουν ρέματα, χειμάρρους ή πλημμυρισμένους δρόμους, είτε πεζοί είτε με όχημα. Συστήνει επίσης να παραμένουν μακριά από σημεία όπου συγκεντρώνεται ή διέρχεται ορμητικά νερό και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Στο μεταξύ, στις 06.40 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων και των επισκέψεων στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στην περιοχή μεταβαίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την παροχή βοήθειας, εφόσον απαιτηθεί, ενώ είχαν αναφερθεί άνοδος της στάθμης των υδάτων και φερτά υλικά στο οδικό δίκτυο.

Κλειστά παραμένουν σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Μυλοποτάμου. Η αναστολή της λειτουργίας τους αποφασίστηκε προληπτικά, έπειτα από επίσημη ενημέρωση της Περιφέρειας Κρήτης για έντονα καιρικά φαινόμενα, με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού και την αποφυγή επικίνδυνων μετακινήσεων. Για επείγοντα περιστατικά, ο δήμος υπενθυμίζει τους αριθμούς 112, 199 για την Πυροσβεστική, 100 για την Άμεση Δράση, 166 για το ΕΚΑΒ και 108 για το Λιμενικό. Όσοι καλούν πρέπει να αναφέρουν το χωριό, την ακριβή τοποθεσία, τι έχει συμβεί και εάν υπάρχουν άνθρωποι σε κίνδυνο.

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