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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

• Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρό βρέφος 20 μηνών – Κατέληξε στα επείγοντα με υψηλό πυρετό

βρέφος
clock 08:52 | 01/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγωδία σημειώθηκε στην Κοζάνη, καθώς ένα βρέφος μόλις 20 μηνών κατέληξε στα Επείγοντα του Μαμάτσειου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο το απόγευμα, καθώς παρουσίαζε πυρετό. Κατά τη διάρκεια της εξέτασής του στα Επείγοντα, υπέστη ανακοπή.

Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το επαναφέρουν, χωρίς, δυστυχώς, αποτέλεσμα.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τα αποτελέσματα της εξέτασης και τα στοιχεία της σχετικής έρευνας.

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