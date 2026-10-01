Ρεύμα: Στο 3,9% του εισοδήματος το κόστος για τα ελληνικά νοικοκυριά

Για τα ελληνικά νοικοκυριά, ο λογαριασμός του ρεύματος παραμένει ένα από τα έξοδα που βαραίνουν περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η ετήσια δαπάνη για ηλεκτρική ενέργεια αντιστοιχεί στο 3,9% του διάμεσου εισοδήματος, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της ACER και της CEER για τις ευρωπαϊκές αγορές λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Με βάση τα στοιχεία για το 2025, ένα νοικοκυριό στην Ελλάδα δαπανά κατά μέσο όρο 746 ευρώ τον χρόνο για ηλεκτρική ενέργεια. Το 3,9% είναι, μαζί με την Τσεχία και τη Σουηδία, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη σύγκριση.

Τα 746 ευρώ δεν είναι ο λογαριασμός που πληρώνει κάθε ελληνική οικογένεια. Πρόκειται για έναν υπολογισμό που αφορά νοικοκυριό με μέση κατανάλωση και χρησιμοποιείται για να γίνει η σύγκριση μεταξύ των χωρών. Το ποσοστό του 3,9% δείχνει πόσο μεγάλο μέρος του διάμεσου εισοδήματος απαιτείται για την κάλυψη αυτής της δαπάνης.

Πόσα πληρώνει ένα ελληνικό νοικοκυριό

Η Ελλάδα βρίσκεται έτσι στο υψηλότερο άκρο της ευρωπαϊκής σύγκρισης ως προς το βάρος της ηλεκτρικής ενέργειας στο εισόδημα των νοικοκυριών.

Οι διαφορές μεταξύ των χωρών είναι μεγάλες. Η ετήσια δαπάνη για ηλεκτρική ενέργεια κυμαίνεται από 233 ευρώ στην Ουγγαρία έως 1.588 ευρώ στη Σουηδία. Η τελική δαπάνη δεν εξαρτάται μόνο από την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και από το πόσο ρεύμα καταναλώνει ένα νοικοκυριό.

Ρόλο παίζει φυσικά και το εισόδημα. Το ίδιο ποσό μπορεί να αποτελεί μικρότερη ή μεγαλύτερη επιβάρυνση ανάλογα με το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών σε κάθε χώρα.

Στα 776 ευρώ και το φυσικό αέριο

Η εικόνα δεν είναι διαφορετική και στο φυσικό αέριο. Για την Ελλάδα, η εκτιμώμενη ετήσια δαπάνη φτάνει τα 776 ευρώ. Το κόστος του φυσικού αερίου επηρεάζεται μεταξύ άλλων από την κατανάλωση για θέρμανση, τις καιρικές συνθήκες και τον τρόπο με τον οποίο θερμαίνεται κάθε κατοικία. Για αυτό και οι ανάγκες μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από νοικοκυριό σε νοικοκυριό.

Γιατί οι τιμές δεν γύρισαν στα προ κρίσης επίπεδα

Η ενεργειακή κρίση του 2022 άλλαξε σημαντικά το κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη. Παρότι οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά υποχώρησαν από τα υψηλά εκείνης της περιόδου, η αποκλιμάκωση δεν πέρασε με τον ίδιο ρυθμό στους λογαριασμούς των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με την ACER, το 2025 οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά παρέμεναν κοντά στα υψηλά επίπεδα της περιόδου μετά την ενεργειακή κρίση. Αντίθετα, οι τιμές για τους μη οικιακούς καταναλωτές είχαν υποχωρήσει περισσότερο σε σχέση με τα υψηλά του 2022.

Στον τελικό λογαριασμό, πάντως, δεν υπάρχει μόνο η τιμή της ενέργειας. Περιλαμβάνονται επίσης οι χρεώσεις δικτύου, φόροι και άλλες επιβαρύνσεις. Η ACER εκτιμά ότι το κόστος των δικτύων θα αποκτήσει μεγαλύτερο βάρος τα επόμενα χρόνια, καθώς χρειάζονται νέες επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές.

Το «φθηνό» ρεύμα έχει την ώρα του

Ένα από τα σημεία που εξετάζει η έκθεση είναι και το κατά πόσο οι καταναλωτές μπορούν να μειώσουν το κόστος τους αλλάζοντας την ώρα που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια.

Τα δυναμικά τιμολόγια συνδέονται με τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς και μπορούν να μεταβάλλονται μέσα στην ημέρα. Έτσι, ένας καταναλωτής μπορεί, για παράδειγμα, να επιλέξει να λειτουργήσει μια συσκευή σε ώρες κατά τις οποίες η τιμή του ρεύματος είναι χαμηλότερη.

Σε επίπεδο ΕΕ-27 και Νορβηγίας, η ACER υπολογίζει ότι ένα νοικοκυριό με κατανάλωση 3.000 kWh θα μπορούσε, με τις συνθήκες που επικρατούσαν το 2025, να μειώσει το κόστος του σκέλους ενέργειας και προμήθειας κατά περίπου 20%, ή 120 ευρώ τον χρόνο, εφόσον χρησιμοποιούσε δυναμικό τιμολόγιο και μετέφερε μέρος της κατανάλωσής του στις φθηνότερες ώρες.



Το ποσό αυτό είναι ευρωπαϊκός μέσος όρος και δεν σημαίνει ότι κάθε ελληνικό νοικοκυριό θα μπορούσε να εξοικονομήσει 120 ευρώ.

Το περιθώριο για μικρότερους λογαριασμούς

Η χρήση των δυναμικών τιμολογίων παραμένει πάντως περιορισμένη. Σύμφωνα με την ACER, το 2025 μόλις 7% των νοικοκυριών στις αγορές που παρακολουθεί η βρίσκονταν σε τέτοιου είδους συμβόλαια.

Παράλληλα, περίπου 66% των νοικοκυριών διέθεταν έξυπνο μετρητή, με μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών.



Οι έξυπνοι μετρητές είναι βασική προϋπόθεση για να μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει καλύτερα πότε καταναλώνει και να προσαρμόζει τη χρήση του στις μεταβολές των τιμών. Η ανάπτυξή τους, μαζί με τα δυναμικά τιμολόγια, αναμένεται να παίξει μεγαλύτερο ρόλο όσο αυξάνεται η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και οι τιμές μεταβάλλονται περισσότερο μέσα στην ημέρα.

Για τα ελληνικά νοικοκυριά, το ζήτημα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στο υψηλότερο επίπεδο της ευρωπαϊκής σύγκρισης ως προς το ποσοστό του διάμεσου εισοδήματος που απαιτείται για την κάλυψη της μέσης ετήσιας δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας. Το πόσο εύκολα μπορούν οι καταναλωτές να προσαρμόσουν την κατανάλωσή τους και να αξιοποιήσουν τις ώρες χαμηλότερων τιμών θα είναι ένα από τα ζητήματα που θα απασχολήσουν περισσότερο την αγορά τα επόμενα χρόνια.

Δείτε την πλήρη έκθεση ACER-CEER-2026.

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