ΠΕΜ.01 Οκτ 2026 01:07
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 102-79: Στο… ρελαντί!

παο
clock 23:31 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Με απόλυτη κυριαρχία απ’ την πρώτη περίοδο και στις δύο πλευρές του παρκέ, ο Παναθηναϊκός δεν άφησε τη Βιλερμπάν να πάρει... ανάσα κι έφτασε σε μία άνετη νίκη στο κατάμεστο T-Center με το εμφατικό 102-79 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague, ξεκινώντας με 2Χ2 στην εφετινή διοργάνωση. 

Ο Λευτέρης Μαντζούκας έκλεψε την... παράσταση απ’ την πλευρά των «πράσινων» με 16 πόντους και 4/7 τρίποντα, ενώ τον ακολούθησαν οι εξαιρετικοί Σιλβέιν Φρανσίσκο (19π., 3/5τρίπ.) και Τζέριαν Γκραντ (13 π.), σ’ ένα παιχνίδι όπου ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς -δεδομένων των απουσιών των Ναν, Σλούκα, Χέις-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ και Φαλ- είχε την ευκαιρία να κάνει ένα διευρυμένο ροτέισον και οικονομία δυνάμεων, ενόψει του επόμενου εντός έδρας αγώνα της Παρασκευής (2/10, 21:15) με τη Μακάμπι.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 56-34, 80-56, 102-79

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 7 (2), Φρανσίσκο 19 (3), Μωραΐτης 2, Μπαντιό 5 (1), Ρογκαβόπουλος 12 (1), Γκραντ 13 (2), Λεσόρ 12, Γιαμπουσέλε 9, Μπόνγκα 2, Μήτογλου 5, Μαντζούκας 16 (4).

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Τόνι Πάρκερ): Καλέ 2, Νταντά 7 (1), Μιλς 5, Μάσα 5, Γκέις 8 (2), Μπολομπόι 2, Λάιτι 11 (3), Μπεσόν 10, Πονς 2, Γουότερς 7, Σέστινα 14 (3),  Κράουντερ 4.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Παναθηναικός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis