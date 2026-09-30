Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 102-79: Στο… ρελαντί!

Με απόλυτη κυριαρχία απ’ την πρώτη περίοδο και στις δύο πλευρές του παρκέ, ο Παναθηναϊκός δεν άφησε τη Βιλερμπάν να πάρει... ανάσα κι έφτασε σε μία άνετη νίκη στο κατάμεστο T-Center με το εμφατικό 102-79 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague, ξεκινώντας με 2Χ2 στην εφετινή διοργάνωση.



Ο Λευτέρης Μαντζούκας έκλεψε την... παράσταση απ’ την πλευρά των «πράσινων» με 16 πόντους και 4/7 τρίποντα, ενώ τον ακολούθησαν οι εξαιρετικοί Σιλβέιν Φρανσίσκο (19π., 3/5τρίπ.) και Τζέριαν Γκραντ (13 π.), σ’ ένα παιχνίδι όπου ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς -δεδομένων των απουσιών των Ναν, Σλούκα, Χέις-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ και Φαλ- είχε την ευκαιρία να κάνει ένα διευρυμένο ροτέισον και οικονομία δυνάμεων, ενόψει του επόμενου εντός έδρας αγώνα της Παρασκευής (2/10, 21:15) με τη Μακάμπι.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 56-34, 80-56, 102-79

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 7 (2), Φρανσίσκο 19 (3), Μωραΐτης 2, Μπαντιό 5 (1), Ρογκαβόπουλος 12 (1), Γκραντ 13 (2), Λεσόρ 12, Γιαμπουσέλε 9, Μπόνγκα 2, Μήτογλου 5, Μαντζούκας 16 (4).



ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Τόνι Πάρκερ): Καλέ 2, Νταντά 7 (1), Μιλς 5, Μάσα 5, Γκέις 8 (2), Μπολομπόι 2, Λάιτι 11 (3), Μπεσόν 10, Πονς 2, Γουότερς 7, Σέστινα 14 (3), Κράουντερ 4.