Παρέμβαση Συντυχάκη για τη δομή στους Αθανάτους: «Όχι στη μόνιμη εγκατάσταση»

Την αντίθεσή του στη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών και προσφύγων στους Αθανάτους εκφράζει ο βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα συνδέεται συνολικά με τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης του Μανώλη Συντυχάκη βρίσκεται ο σχεδιασμός για τη δημιουργία δομής στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη, στην περιοχή των Αθανάτων.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ υποστηρίζει ότι το κόμμα του είχε εκφράσει εξαρχής την αντίθεσή του στη δημιουργία δομής, είτε αυτή χωροθετούνταν στις Μαλάδες είτε στους Αθανάτους. Όπως αναφέρει, η θέση αυτή έχει διατυπωθεί τόσο μέσω Επίκαιρης Ερώτησης προς τον αρμόδιο υπουργό όσο και κατά τις επαφές με κατοίκους και φορείς της περιοχής που αντιδρούν στον κυβερνητικό σχεδιασμό.

Αναλυτικά η δήλωση του Μ. Συντυχάκη για την πρόθεση της κυβέρνησης για δημιουργία δομής μεταναστών και προσφύγων στους Αθανάτους:

Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή που τέθηκε ζήτημα δομής είτε στις Μαλάδες είτε στους Αθανάτους τοποθετήθηκε ενάντια στη δημιουργία δομής γιατί αντιτίθεται συνολικά με τη μεταναστευτική πολιτική και τη δημιουργία κλειστών δομών – φυλακών. Αυτό το έκανε σαφές τόσο στον ίδιο τον αρμόδιο υπουργό με Επίκαιρη Ερώτηση όσο και δια ζώσης στους κατοίκους και τους φορείς που κινητοποιούνται στους Αθανάτους.

Η πάγια θέση του ΚΚΕ είναι ενάντια σε κάθε κλειστή δομή - φυλακή προσφύγων και μεταναστών αυτή που ετοιμάζεται να γίνει στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Πραγματικοί υπεύθυνοι αυτής της κατάστασης δεν είναι άλλοι από τις κυβερνήσεις και την ΕΕ που από κοινού έχουν δημιουργήσει μία μεταναστευτική πολιτική που καθιστά τη χώρα και το νησί φυλακή ανθρώπινων ψυχών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, νεοφιλελεύθεροι, σοσιαλδημοκράτες, δήθεν αριστεροί και ακροδεξιοί, δηλαδή όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ, από κοινού ψήφισαν το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα θέτοντας ζητήματα μόνο για το χωροταξικό ενώ συμφωνούν με τη δημιουργία των δομών.

Ο αγώνας των κατοίκων πρέπει να μείνει μακριά από ρατσιστικές φωνές που αποτελούν νερό στο μύλο της κυβερνητικής πολιτικής. Αντίθετα, χρειάζεται να συνεχιστεί και να δυναμώσει ο αγώνας για να μη δημιουργηθεί καμία δομή-φυλακή ούτε στους Αθανάτους, ούτε και πουθενά αλλού, βάζοντας στο κάδρο συνολικά την αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης που από την μία καταδικάζει σε εγκλεισμό τους πρόσφυγες σε άθλιες συνθήκες και παράλληλα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για τους κατοίκους των περιοχών που δημιουργούνται αυτές οι δομές.

Καλούμε τους κατοίκους της περιοχής να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τον αγώνα για απεμπλοκή της χώρας από τα πολεμικά μέτωπα που αποτελούν την κύρια αιτία της προσφυγιάς, βάζοντας και αυτό το αίτημα στο πλαίσιο των αιτημάτων τους. Δυναμώνοντας παράλληλα την αλληλεγγύη απέναντι στους ξεριζωμένους που αποτελούν θύματα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, της φτώχειας και της εκμετάλλευσης του καπιταλιστικού συστήματος.

Όσον αφορά την χωροθέτηση της δομής, αποτελεί ευθύνη και αρμοδιότητα της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι κάτοικοι της περιοχής δεν έχουν καμία δουλειά να έχουν εμπλοκή στην εφαρμογή της πολιτικής του υπουργείου, το οποίο επιδιώκει η κυβέρνηση για να βγει από την δύσκολη θέση, προτείνοντας εναλλακτικούς χώρους χωροθέτησης και να εγκλωβιστούν σε μία ατέρμονη συζήτηση των τεχνικών προϋποθέσεων και των τεχνικών προβλημάτων που δημιουργεί η ίδια η κυβερνητική πολιτική και διαχείριση του ζητήματος.

Παλεύουμε να εξασφαλιστούν, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, προσωρινοί χώροι φιλοξενίας. Όχι στη δομή που σχεδιάζει ο υπουργός, που όχι μόνο θα είναι μόνιμη, αλλά θα γεννήσει την ανάγκη για ακόμη περισσότερες λόγω της πολιτικής εγκλωβισμού που και ο ίδιος έχει στηρίξει και για αυτό δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη.

Να υπάρξουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και όχι το αίσχος που βλέπουμε σήμερα στο «παλιό ψυγείο», το οποίο προβλέπεται να μεταφερθεί ουσιαστικά στη νέα δομή που σχεδιάζεται στην περιοχή των Αθανάτων. Να γίνεται άμεση καταγραφή των αναγκών τους, με πλήρη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, νομική συνδρομή, διερμηνεία και διαδικασίες ασύλου. Να χορηγούνται άσυλο και ταξιδιωτικά έγγραφα, ώστε να μπορούν να μεταβαίνουν στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους, με πλήρη εφαρμογή της συνθήκης της Γενεύης.

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