Μια αγκαλιά προσφοράς από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Κανένα παιδί δεν είναι μόνο του

Με μεγάλη χαρά «To Χαμόγελο του Παιδιού», προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στην Εβδομάδα Οικογενειακού Εθελοντισμού που θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 έως και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 στα «Κέντρα Υποστήριξης Ευάλωτων Παιδιών, Νέων και Οικογενειών», πανελλαδικά (Αττική, Θεσσαλονίκη, Κρήτη - Ηράκλειο, Κρήτη - Ρέθυμνο, Κρήτη-Χανιά, Λάρισα, Πάτρα, Πύργος, Καβάλα, Κέρκυρα).

Το Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Παιδιών, Νέων και Οικογενειών, μετατρέπεται καθημερινά σε ένα χώρο ζεστασιάς και αλληλεγγύης, χάρη στους πολύτιμους εθελοντές του οι οποίοι με αγάπη και συνέπεια συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση του χώρου, την ταξινόμηση ειδών και την προετοιμασία πακέτων με τρόφιμα και βασικά αγαθά για οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Η συμμετοχή στη δράση είναι ανοιχτή σε οικογένειες - ενήλικες μαζί με τα παιδιά τους ηλικίας άνω των 7 ετών – που επιθυμούν να αφιερώσουν λίγο από το χρόνο τους συμβάλλοντας στην υποστήριξη ευάλωτων συνανθρώπων μας. Οι δράσεις οικογενειακού εθελοντισμού προσφέρουν όχι μόνο πολύτιμη βοήθεια στον Οργανισμό αλλά και μία ουσιαστική εκπαιδευτική και βιωματική εμπειρία για τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με έννοιες όπως η προσφορά, η συνεργασία και η κοινωνική ευαισθησία.

Ο Οργανισμός συνεχίζει αδιάκοπα το έργο του με συνέπεια, προσφέροντας ολιστική υποστήριξη, εντελώς δωρεάν σε πανελλαδικό επίπεδο - 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες την ημέρα- σε παιδιά και οικογένειες που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών τους.

Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά σας να συμμετάσχουν σε μια μοναδική οικογενειακή δράση, μέσα από την οποία θα δημιουργήσουν εμπειρίες ζωής, θα ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους και θα νιώσουν τη δύναμη της αλληλεγγύης.

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Μέσα από αυτή την κοινή προσπάθεια, μικροί και μεγάλοι, ενισχύοντας τους δεσμούς τους γίνονται μέρος μιας μεγάλης αγκαλιάς υποστήριξης και προφοράς..





Όσες οικογένειες ενδιαφέρονται με παιδιά (άνω των 7 ετών), μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή (έως μία βάρδια) σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες συμπληρώνοντας την φόρμα μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2026.

Αναμένουμε με Χαμόγελο να σας υποδεχτούμε στους χώρους του Οργανισμού σε όλη την Ελλάδα!

Περισσότερες πληροφορίες:



Κέντρα Υποστήριξης Ευάλωτων Παιδιών, Νέων και Οικογενειών



«Το Χαμόγελο του Παιδιού»



Τηλ. 11040 (αστική χρέωση)



Email: [email protected]

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