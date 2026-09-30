Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου: Συγκέντρωσε είδη πρώτης ανάγκης για πρόσφυγες και μετανάστες

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Είδη πρώτης ανάγκης στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό παρέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, μετά τη συλλογή που πραγματοποιήθηκε από τα μέλη του, με φόντο τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τις συνεχείς αφίξεις προσφύγων και μεταναστών στη νότια Κρήτη.

Σε μια πρωτοβουλία έμπρακτης αλληλεγγύης προχώρησε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα στη νότια Κρήτη, όπου καταγράφονται συνεχείς αφίξεις προσφύγων και μεταναστών.

Τα είδη που συγκεντρώθηκαν από τα μέλη του Συλλόγου παραδόθηκαν σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου 2026, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος θα αναλάβει τη διανομή τους στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.

Ρούχα, υποδήματα και υγειονομικό υλικό

Η ανταπόκριση των δικηγόρων στην πρωτοβουλία ήταν άμεση. Κατά τη διάρκεια της συλλογής συγκεντρώθηκαν ρούχα, υποδήματα, φάρμακα και υγειονομικό υλικό, καλύπτοντας βασικές ανάγκες ανθρώπων που φτάνουν στην Κρήτη υπό δύσκολες συνθήκες.

Μάλιστα, από το υγειονομικό υλικό και τα φάρμακα που συγκεντρώθηκαν δημιουργήθηκαν δύο σακίδια-φαρμακεία πρώτων βοηθειών. Τα συγκεκριμένα σακίδια προορίζονται να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών υγειονομικής φροντίδας κατά την άφιξη των προσφύγων και μεταναστών.

Η παράδοση στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό έγινε προκειμένου τα είδη να αξιοποιηθούν και να φτάσουν στους ανθρώπους που τα χρειάζονται, μέσω της οργανωμένης δράσης του.

«Έμπρακτη αλληλεγγύη»

Με αφορμή την πρωτοβουλία, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου υπογραμμίζει τη σημασία της έμπρακτης στήριξης ανθρώπων που φτάνουν στη χώρα σε συνθήκες ανάγκης.

Όπως επισημαίνεται, η πρωτοβουλία αποτελεί μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν άμεσα βασικές ανάγκες, με τον Σύλλογο να συνδέει την αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες και μετανάστες με τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Η δράση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της αυξημένης παρουσίας προσφύγων και μεταναστών στη νότια Κρήτη, καθώς οι ανάγκες που προκύπτουν μετά τις αφίξεις απαιτούν τη συνδρομή φορέων και οργανώσεων.

Ευχαριστίες στους συμμετέχοντες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλους τους δικηγόρους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συνέβαλαν στη συγκέντρωση των ειδών.

Παράλληλα, ευχαριστεί τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τη συνεργασία και την ανάληψη της διανομής του υλικού.

Η πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου έρχεται να προστεθεί στις δράσεις φορέων και συλλογικοτήτων που επιχειρούν να καλύψουν άμεσες ανάγκες των ανθρώπων που φτάνουν στη νότια Κρήτη, ιδιαίτερα κατά το πρώτο διάστημα μετά την άφιξή τους.

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