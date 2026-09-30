Δολοφονία διευθυντή των New York Times: Η άγρια κόντρα με τα πεθερικά και η δικαστική μάχη για τα παιδιά

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τη δολοφονία του στελέχους των New York Times, Τζόναθαν ΜακΚίνσεϊ, με συγγενείς του να περιγράφουν το τεταμένο κλίμα που επικρατούσε ανάμεσα στον ίδιο και την οικογένεια της εν διαστάσει συζύγου του το διάστημα πριν από τον θάνατό του.

Ο ΜακΚίνσεϊ έπεσε νεκρός το Σάββατο σε χώρο στάθμευσης στη Βόρεια Καλιφόρνια. Για τη δολοφονία του κατηγορούνται οι ηλικιωμένοι πεθεροί του, Σίλι Τσεν και Σουγιόνγκ Ζανγκ, οι οποίοι φέρονται να τον πυροβόλησαν διαδοχικά.

Την περίοδο εκείνη, ο ΜακΚίνσεϊ και η εν διαστάσει σύζυγός του, Κάντις Τζανγκ, βρίσκονταν σε έντονη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των τριών παιδιών τους, τα οποία είναι όλα κάτω των 10 ετών.

«Όλοι στην οικογένεια είμαστε σε κατάσταση σοκ»



Ο ξάδελφος του θύματος, Λόβελ Γκάρνερ, μιλώντας στην California Post, αναφέρθηκε στην κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στην οικογένεια.

«Λοιπόν, όλα είναι ακόμη πολύ πρόσφατα για μένα», ανέφερε. «Μέχρι στιγμής, όλοι στην άμεση οικογένειά μου είμαστε σε κατάσταση απόλυτου σοκ. Φαίνεται προφανές ότι είχαν τελειώσει μαζί του, αφού τον σκότωσαν. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να τους οδηγήσει σε κάτι τόσο ακραίο».

Ο Γκάρνερ αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνήσει με τον ΜακΚίνσεϊ περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, έπειτα από αρκετά χρόνια κατά τα οποία είχαν χάσει επαφή. Όπως είπε, γνώριζε ότι ο ξάδελφός του περνούσε μια δύσκολη περίοδο και θέλησε να μάθει πώς ήταν και με τι ασχολούνταν. Κατά τη συνομιλία τους, ωστόσο, ο ΜακΚίνσεϊ δεν αναφέρθηκε ούτε στη σύζυγο και τα παιδιά του ούτε στη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια.

Ο ίδιος τον περιέγραψε ως έναν «πολύ έξυπνο» και «εξωστρεφή» άνθρωπο, που ήταν «πάντα ευγενικός και είχε μεγάλη καρδιά».

Η δικαστική διαμάχη με τη σύζυγό του



Ο ΜακΚίνσεϊ, ο οποίος παλαιότερα ονομαζόταν Ντον Φίνεϊ, είχε προχωρήσει σε φυλομετάβαση το 2010 και έναν χρόνο αργότερα παντρεύτηκε την Κάντις Τζανγκ στην κομητεία Χάρις του Τέξας.

Η σχέση του ζευγαριού είχε οδηγηθεί σε σοβαρή κρίση. Οι εισαγγελικές Αρχές της κομητείας Αλαμέντα είχαν απαγγείλει στον ΜακΚίνσεϊ δύο κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα για κακοποίηση παιδιού, μετά από καταγγελία της συζύγου του ότι είχε χτυπήσει τον εξάχρονο γιο τους στο πρόσωπο με ανοιχτή παλάμη.

Ο ίδιος είχε δηλώσει αθώος και αφέθηκε ελεύθερος υπό τον όρο να παρακολουθήσει μαθήματα γονεϊκότητας.

Η Τζανγκ είχε επίσης υποστηρίξει, σε αίτημά της για περιοριστικά μέτρα, ότι ο σύζυγός της είχε απειλήσει «να σκοτώσει εμένα και τους γονείς μου».

Από την πλευρά του, ο ΜακΚίνσεϊ είχε καταθέσει δικό του αίτημα για περιοριστικά μέτρα εναντίον της, κατηγορώντας την για συναισθηματική και σωματική κακοποίηση. Μεταξύ άλλων, υποστήριζε ότι του είχε πει να αυτοκτονήσει επειδή «κανείς δεν θα ήθελε να είναι με κάποιον τόσο γαμ…νο και τρανς όσο εσύ».

Οι καταγγελίες για τους πεθερούς του



Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, οι σχέσεις του ΜακΚίνσεϊ με τους γονείς της συζύγου του ήταν επίσης ιδιαίτερα τεταμένες.

Σε περιστατικό που φέρεται να συνέβη το 2023, η Τσεν είχε επισκεφθεί το ζευγάρι για να φροντίσει τα παιδιά. Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει ο ΜακΚίνσεϊ σε δικαστικά έγγραφα, ένας από τους γιους του, ο Γουάιατ, περνούσε μια «φάση» κατά την οποία ζητούσε να φορά τα φορέματα της αδελφής του, Αλέξις.

Ο ΜακΚίνσεϊ είχε καταγγείλει ότι η πεθερά του αντέδρασε έντονα, χρησιμοποιώντας προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για το παιδί και χτυπώντας το στο πίσω μέρος του κεφαλιού όταν εκείνο τη ρώτησε κάτι.

Όταν ο ίδιος της ζήτησε να σταματήσει, υποστήριζε ότι εκείνη στράφηκε εναντίον του και χρησιμοποίησε αντίστοιχους χαρακτηρισμούς.

«Με κατηγόρησε επειδή ο Γουάιατ ήθελε να φορά τα φορέματα της αδελφής του και μου είπε να φύγω από “το σπίτι της”, παρότι βρισκόμασταν στο σπίτι που ανήκε στην Κάντις και σε εμένα», είχε γράψει.







Σε διαφορετικό περιστατικό, ο πεθερός του φέρεται να τον είχε γρονθοκοπήσει στο στήθος μετά από διπλή μαστεκτομή στην οποία είχε υποβληθεί ο ΜακΚίνσεϊ.

Αντιμέτωποι με κατηγορία για ανθρωποκτονία οι πεθεροί



Η Σίλι Τσεν και ο Σουγιόνγκ Ζανγκ συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στις φυλακές Santa Rita της κομητείας Αλαμέντα ως ύποπτοι για τη δολοφονία.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι βρίσκεται αντιμέτωπο, μεταξύ άλλων, με κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, κακουργηματική συνωμοσία, επικίνδυνη χρήση πυροβόλου όπλου και έκθεση παιδιού σε κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.

Το μήνυμα του πατέρα του λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία



Ο Γκάρνερ ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητά του είναι η στήριξη της οικογένειας και ιδιαίτερα του πατέρα του ΜακΚίνσεϊ, Γουίλιαμ Φίνεϊ Β΄, ο οποίος βρίσκεται στην Ταϊβάν μαζί με τη μητέρα του θύματος.

Λίγες εβδομάδες πριν από τη δολοφονία, ο Φίνεϊ είχε αφήσει δημόσιο μήνυμα στη σελίδα του γιου του στο Facebook.

«Τζον, ελπίζω όλα να πηγαίνουν καλά», είχε γράψει στις 8 Σεπτεμβρίου. «Ελπίζω να μπορέσεις να μας επισκεφθείς όταν έχεις λίγο ελεύθερο χρόνο. Η μαμά και ο μπαμπάς σε αγαπούν πάρα πολύ και μας λείπεις. Ελπίζω όλα να πάνε καλά με εσένα, την Κάντις και τα παιδιά».

Δεκαοκτώ ημέρες αργότερα, σύμφωνα με τις κατηγορίες, οι γονείς της Τζανγκ σκότωσαν τον ΜακΚίνσεϊ.

Ερωτηθείς εάν πιστεύει ότι οι πεθεροί του ξαδέλφου του προχώρησαν στη δολοφονία προκειμένου να βοηθήσουν την κόρη τους στη διαμάχη για την επιμέλεια, ο Γκάρνερ απάντησε:

«Θα στοιχημάτιζα πολλά χρήματα σε αυτό. Είναι απίστευτο ότι θα έβαζαν τον εαυτό τους σε τέτοιο κίνδυνο για χάρη της».

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