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ΚΟΣΜΟΣ

Σπίτι καταρρέει στον ποταμό -Τρομακτικά βίντεο από το Νεπάλ μετά τις νέες πλημμύρες

Νεπάλ
clock 13:17 | 29/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοκ προκαλεί βίντεο από το Νεπάλ, στο οποίο ένα σπίτι καταρρέει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, καθώς ολόκληρο το έδαφος κάτω από αυτό υποχωρεί και παρασύρεται από τα ορμητικά νερά.

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων που έχουν προκαλέσει νέες πλημμύρες και κατολισθήσεις στη χώρα.

Στο βίντεο, το σπίτι βρίσκεται αρχικά στην άκρη ενός ποταμού, ενώ άνθρωποι παρακολουθούν από απόσταση, πίσω από μεταλλικό κιγκλίδωμα. Ξαφνικά το έδαφος αρχίζει να υποχωρεί και το κτίσμα χάνει τη στήριξή του. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ολόκληρο το σπίτι καταρρέει και παρασύρεται στα νερά του ποταμού.



Οικογένειες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Άλλα βίντεο από την ίδια κακοκαιρία καταγράφουν οικογένειες να προσπαθούν να απομακρυνθούν από περιοχές που καταρρέουν. Σε ένα από αυτά, το έδαφος κάτω από ένα σπίτι αρχίζει να βυθίζεται, ενώ δέντρα και άλλα κτίσματα παρασύρονται προς τα κάτω.

Οι κάτοικοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την περιοχή, με ενήλικες να παίρνουν μικρά παιδιά στην αγκαλιά τους καθώς αυτά φωνάζουν πανικόβλητα.

Σε άλλο στιγμιότυπο, μια οικογένεια έχει καταφύγει στη στέγη του σπιτιού της μαζί με τα υπάρχοντά της, ενώ τα νερά έχουν πλημμυρίσει ολόκληρη την περιοχή.

Οι νέες καταστροφές έχουν ήδη προκαλέσει 14 θανάτους στο Νεπάλ, ενώ ακόμη 11 άνθρωποι αγνοούνται. Οι αρχές προειδοποιούν για το ενδεχόμενο νέων ξαφνικών πλημμυρών σε 49 από τις 77 περιφέρειες της χώρας, καθώς η στάθμη μεγάλων ποταμών και παραποτάμων συνεχίζει να ανεβαίνει.



Πάνω από 1.450 νεκροί στις προηγούμενες πλημμύρες

Η νέα κακοκαιρία έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και προκάλεσαν περισσότερους από 1.450 θανάτους, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι αρχές έχουν ζητήσει από τις περιοχές που είχαν πληγεί περισσότερο, μεταξύ των οποίων οι Ρασούουα και Νουβακότ, να παραμείνουν σε επιφυλακή, μεταδίδει η Daily Mail.

Παράλληλα, η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί πλήρως στις περιφέρειες Μανάγκ, Μουστάνγκ, Μιάγκντι και Μπαγκλούνγκ. Οι πλημμύρες του ποταμού Ραχουγκάνγκα προκάλεσαν επίσης ζημιές σε εγκαταστάσεις και πυλώνες γραμμών μεταφοράς υδροηλεκτρικού έργου, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στις τηλεπικοινωνίες λόγω ζημιών σε οπτικές ίνες και δίκτυα ηλεκτροδότησης.



Δεκάδες νεκροί και στην Ινδία

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει και η γειτονική Ινδία, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει 56 θανάτους, 46 τραυματισμούς και ζημιές σε περισσότερα από 1.000 σπίτια.

Στην πολιτεία Ούταρ Πραντές καταγράφηκαν 66,5 χιλιοστά βροχής από τις 25 έως το πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου, όταν η φυσιολογική ποσότητα για το ίδιο διάστημα είναι μόλις 7,6 χιλιοστά.

Η Κεντρική Επιτροπή Υδάτων της Ινδίας ανέφερε ότι 30 σταθμοί παρακολούθησης ποταμών σε επτά πολιτείες καταγράφουν «σοβαρή κατάσταση». Οι ποταμοί Γάγγης, Γκαντάκ, Κόσι, Μπαγκμάτι και Ναρμάντα έχουν ξεπεράσει τα επίπεδα συναγερμού, ενώ οι αρχές πραγματοποιούν επιχειρήσεις διάσωσης και διανέμουν βοήθεια στις πλημμυρισμένες περιοχές.

Στο Νεπάλ, τέλος, δέκα τοπικοί εργάτες αγνοούνται μετά από χιονοστιβάδα που έθαψε την κατασκήνωση βάσης του Himlung Himal, στην περιοχή Μανάγκ. Οι εργάτες έστηναν σκηνές για ξένους ορειβάτες, οι οποίοι δεν βρίσκονταν στο σημείο όταν χτύπησε η χιονοστιβάδα.

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