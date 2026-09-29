Επικαιροποιείται το αντιγριπικό εμβόλιο: Ποια στελέχη θα περιλαμβάνονται

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Κάθε χρόνο, στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοινώνει τις συστάσεις του για τα επικαιροποιημένα αντιγριπικά εμβόλια με βάση τα στελέχη των ιών της γρίπης που κυκλοφόρησαν στην προηγούμενη σεζόν των εποχικών ιώσεων.

Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη χρονιά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) εισηγήθηκαν την αφαίρεση του στελέχους Β/Yamagata από τη σύνθεση των τότε επικαιροποιήμενων εμβολίων, καθώς το στέλεχος αυτό δεν έχει ανιχνευθεί πουθενά παγκοσμίως από τον Μάρτιο του 2020. Η αφαίρεση αυτού του στελέχους οδήγησε στην αλλαγή της σύνθεσης των αντιγριπικών εμβολίων από τετραδύναμα που ήταν παλαιότερα σε τριδύναμα.

Η σύνθεση των εμβολίων επικαιροποιείται επειδή οι ιοί της γρίπης μεταλλάσσονται γρήγορα, ώστε το εμβόλιο που θα κυκλοφορήσει και θα ξεκινήσει ο αντιγριπικός εμβολιασμός στα τέλη Οκτώβρη με αρχές Νοέμβρη να μπορεί να παρέχει αυξημένη προστασία από την ίδια την γρίπη και τις επιπλοκές της, ειδικά στους ευάλωτους συμπολίτες μας.

Στο σημείο αυτό θυμίζουμε ότι στην περσινή σεζόν των εποχικών ιώσεων, επικράτησε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το στέλεχος Κ που δεν είχε συμπεριληφθεί στην σύσταση του αντιγριπικού εμβολίου.

Ακριβώς επειδή το στέλεχος Κ ή πιο επιστημονικά ο «υποτύπος Κ» δεν είχε συμπεριληφθεί στην σύσταση του αντιγριπικού εμβολίου, το αποτέλεσμα ήταν ότι το εμβόλιο που δόθηκε στην φαρμακευτική αγορά παρείχε μειωμένη προστασία, όπως έδειξαν οι πρώτες μελέτες από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σημειώνεται ότι η φετινή ανακοίνωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την σύσταση του αντιγριπικού εμβολίου για τον χειμώνα 2027 έγινε μετά από διεθνή διαβούλευση σχετικά με τη σύνθεση των εμβολίων κατά του ιού της γρίπης.

Βαρύ παραμένει ετησίως, το φορτίο της γρίπης

Η εποχική γρίπη προκαλεί σημαντικό φορτίο νοσηρότητας και πολλές νοσηλείες κάθε χρόνο. Απαιτούνται τακτικές ενημερώσεις στη σύνθεση των εμβολίων, επειδή οι ιοί της γρίπης εξελίσσονται συνεχώς.

Οι συστάσεις του ΠΟΥ χρησιμοποιούνται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές εμβολίων και τις φαρμακευτικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο για την ανάπτυξη, την παραγωγή και την αδειοδότηση εμβολίων γρίπης για την επόμενη περίοδο γρίπης.

Αυτό διασφαλίζει ότι τα εμβόλια ταιριάζουν απόλυτα με τους ιούς που αναμένεται να κυκλοφορήσουν, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή προστασία από σοβαρές ασθένειες και θάνατο, ειδικότερα στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς όπως είναι οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα και τα νήπια και τα παιδιά.

Δύο φορές το χρόνο, ο ΠΟΥ συγκαλεί εμπειρογνώμονες από τα Συνεργαζόμενα Κέντρα και τα Βασικά Ρυθμιστικά Εργαστήρια για να εξετάσουν τα δεδομένα επιτήρησης που παράγονται μέσω του Παγκόσμιου Συστήματος Επιτήρησης και Αντίδρασης στη Γρίπη (GISRS) και άλλων πηγών και να προτείνουν συνθέσεις εμβολίων για τις επερχόμενες περιόδους γρίπης.

Τι λένε οι ειδικοί

«Για σχεδόν 75 χρόνια, το Σύστημα Παγκόσμιας Επιτήρησης και Αντιμετώπισης της Γρίπης του ΠΟΥ έχει καταδείξει τη δύναμη της παγκόσμιας αλληλεγγύης στη δημόσια υγεία.

Η δέσμευση των χωρών και των εργαστηρίων για την ανταλλαγή δεδομένων, ιών και εμπειρογνωμοσύνης επιτρέπει στον ΠΟΥ να κάνει έγκαιρες συστάσεις για εμβόλια, ενισχύοντας τη συλλογική μας ικανότητα να ανιχνεύουμε και να αντιμετωπίζουμε τις αναδυόμενες απειλές της γρίπης.

Αυτή είναι η παγκόσμια συνεργασία για τη δημόσια υγεία στην καλύτερη εκδοχή της», δήλωσε η Δρ. Μαρία Βαν Κέρχοβ, Διευθύντρια Διαχείρισης Επιδημιών και Πανδημιών του ΠΟΥ.

Τι γνωρίζουμε από την προηγούμενη σεζόν εποχικής γρίπης

Από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο του 2026, οι ιοί της γρίπης A(H1N1)pdm09, A(H3N2) και της γρίπης Β κυκλοφόρησαν σε ποικίλες αναλογίες σε όλες τις περιοχές του κόσμου, προκαλώντας ασθένειες.

Οι ιοί της γρίπης Α ήταν οι πιο συνηθισμένοι στις περισσότερες περιοχές, εκτός από τη Βόρεια και Δυτική Αφρική, τη Βόρεια Αμερική και την Ανατολική Ασία, όπου κυριαρχούσαν οι ιοί της γρίπης Β.

Οι φετινές συστάσεις του ΠΟΥ για το αντιγριπικό εμβόλιο

Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, ο ΠΟΥ συνιστά τα εμβόλια για χρήση κατά την περίοδο της γρίπης του νότιου ημισφαιρίου του 2027 να περιέχουν τα ακόλουθα:

Τα εμβόλια με βάση το αυγό να περιέχουν:

έναν ιό τύπου A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09·

έναν ιό τύπου A/Darwin/1454/2025 (H3N2)· και

έναν ιό παρόμοιο με τον B/Tokyo/EIS13-175/2025 (γενεαλογία B/Victoria).

Τα εμβόλια με βάση την κυτταροκαλλιέργεια, την ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη ή το νουκλεϊκό οξύ να περιέχουν:

έναν ιό τύπου A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09·

έναν ιό τύπου A/Darwin/1415/2025 (H3N2)· και

έναν ιό παρόμοιο με τον B/Pennsylvania/14/2025 (γενεαλογία B/Victoria).

Στο πλαίσιο της ανασκόπησης, οι ειδικοί εξέτασαν επίσης τους ιούς της γρίπης που κυκλοφορούν στα ζώα, ιδίως εκείνους που έχουν προκαλέσει λοιμώξεις στους ανθρώπους.

Αυτοί οι ιοί της γρίπης που οφείλονται σε ζώα ή σε ζωονόσους εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό αίτιο ανησυχίας στον ΠΟΥ λόγω της δυνατότητάς τους να προκαλέσουν πανδημίες.

Πηγή: reader.gr

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