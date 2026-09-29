Φυσικό αέριο στο σπίτι: Πόσο ασφαλές είναι στην Ελλάδα; Τι κάνουμε αν μυρίσουμε διαρροή;

Εξαιρετικά ασφαλείς είναι οι οικιακές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι η τοποθέτηση και η χρήση τους γίνεται με το σωστό τρόπο.

Αυτό τονίζει ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ), Βασίλης Αργυρόπουλος, σημειώνοντας ότι είναι πάρα πολύ χαμηλή η συχνότητα να σημειωθεί έκρηξη ακόμα και σε μεγάλες διαρροές φυσικού αερίου. Αναφορικά με τις μικρές διαρροές, όταν σημειώνονται, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προκληθεί έκρηξη.

Σε ό,τι αφορά το χρόνο που απαιτείται για να σημειωθεί έκρηξη σε περίπτωση διαρροής φυσικού αερίου, ο κ. Αργυρόπουλος σημειώνει ότι εξαρτάται από το πόσο μεγάλη είναι η διαρροή και βέβαια από το ενδεχόμενο ύπαρξης στο σημείο κάποιας πηγής ανάφλεξης που θα την προκαλούσε, όπως για παράδειγμα ένας σπινθήρας ή φλόγα από αναμμένο αναπτήρα, κερί κτλ.

«Οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά ασφαλείς. Μπορώ να πω, μάλιστα, ότι είναι περισσότερο ασφαλείς και απ' όσο θα έπρεπε, εφόσον, βέβαια, η τοποθέτηση και η χρήση τους γίνεται με τον σωστό τρόπο. Το φυσικό αέριο, όπως και το υγραέριο, είναι άοσμα. Προκειμένου να γίνεται αντιληπτή μία διαρροή τους, προστίθενται σε αυτά ουσίες, όπως οι πτωμαΐνες, οι οποίες έχουν χαρακτηριστική μυρωδιά. Αυτός είναι ο τρόπος, ώστε ο κάθε οικιακός χρήστης να μπορέσει άμεσα να αντιληφθεί μία διαρροή, όσο μικρή κι αν είναι αυτή», λέει ο πρόεδρος του ΣΜΗΒΕ.

Άμεσος αερισμός του χώρου

Κατά τον κ. Αργυρόπουλο, μόλις κάποιος αντιληφθεί από τη μυρωδιά ότι υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου σε κλειστό χώρο, θα πρέπει άμεσα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα, για να αεριστεί ο χώρος.

Όπως λέει, σε αυτό που θα πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη προσοχή, είναι να μην προκληθεί κάποιος σπινθήρας, όπως, για παράδειγμα, από το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού εξαιτίας κάποιας βλάβης του η βραχυκυκλώματος. Είναι αυτονόητο ότι δεν θα πρέπει να ανάψει αναπτήρας και να σβήσει αμέσως κάποιο αναμμένο κερί, αν υπάρχει.

«Χωρίς να περιμένουμε καθόλου, ανοίγουμε πόρτες και παράθυρα, για να αεριστεί ο χώρος. Το φυσικό αέριο έχει μία σημαντική διαφορά σε σχέση με το υγραέριο. Αν υπάρξει μία δίοδο, ακόμα και μικρή να είναι αυτή, το φυσικό αέριο θα φύγει γρήγορα από το χώρο προς την ατμόσφαιρα. Το υγραέριο κάθεται πιο χαμηλά και φεύγει πιο δύσκολα από το χώρο, οπότε είναι πιθανότερο να έχουμε έκρηξη από αυτό, όπως ακριβώς έγινε στην περίπτωση της βιομηχανίας ''Γιολάντα''. Αν υπάρξει άμεσος αερισμός του χώρου, ο κίνδυνος έκρηξης είναι απειροελάχιστος. Αν δεν γίνει άμεσα αερισμός, προφανώς και υπάρχει κίνδυνος, διότι το φυσικό αέριο είναι καύσιμο. Οι οσμές αποτελούν το καλύτερο δείγμα για μία διαρροή», λέει ο κ. Αργυρόπουλος.

Κατά τον ίδιο, όταν τοποθετείται μία εγκατάσταση φυσικού αερίου, δίνεται στο χρήστη αναλυτικό φυλλάδιο, το οποίο στην ουσία αποτελεί πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησής της.

«Για παράδειγμα, μία φορά το μήνα, θα πρέπει να ελέγχουμε ιδίοις όμμασι τις σωληνώσεις της εγκατάστασης, αν έχουν χτυπηθεί από κάτι ή αν φαίνονται σκουριές σε αυτές. Επίσης, κάθε τέσσερα χρόνια θα πρέπει να γίνεται έλεγχος στεγανοποίησης της εγκατάστασης, όπως προβλέπει ο νόμος. Αυτός ο έλεγχος γίνεται από ειδικό. Είναι σημαντικό ότι στην Ελλάδα οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, οπότε είναι ακόμα μικρότερος ο κίνδυνος. Αν υπάρχει εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο, για παράδειγμα στην κουζίνα, τότε απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή», λέει ο κ. Αργυρόπουλος.

Τέλος, αναφερόμενος ο ίδιος στην περίπτωση της έκρηξης στην Πλάκα, σημειώνει ότι, αν όντως προκλήθηκε από φυσικό αέριο, θα υπήρξε πολύ μεγάλη διαρροή. Επίσης, τονίζει ότι πάντα υπάρχει ο κίνδυνος, αν η διαρροή σημειωθεί αργά τη νύχτα και ο ένοικος του σπιτιού κοιμάται, να «βυθιστεί» περισσότερο στον ύπνο.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

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