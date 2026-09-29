Άνω Λιόσια: Σάλος με διευθύντρια νηπιαγωγείου που απειλούσε παιδιά – Μετακινείται σε άλλο σχολείο

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Αντιδράσεις προκαλεί βίντεο από νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια, στο οποίο η διευθύντρια φαίνεται να απευθύνεται με επιθετικό τρόπο στα παιδιά.

Στο βίντεο η διευθύντρια ακούγεται να φωνάζει στα παιδιά και, μεταξύ άλλων, να λέει: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια».

Σύμφωνα με όσα ακούγονται στο βίντεο, η εκπαιδευτικός συνδέει τη συμπεριφορά των παιδιών με ζημιές που, όπως υποστηρίζει, έχουν προκληθεί στο σχολείο.

Το περιστατικό φέρεται να προκάλεσε την αντίδραση περαστικών

Ενήμερο το Υπουργείο Παιδείας για το περιστατικό

Το περιστατικό έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνει γνωστό στο υπουργείο Παιδείας, ενώ φέρεται να έχει ήδη αποφασιστεί η μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο σχολείο, υποστηρίζει το ΕΡΤnews.

Παράλληλα, η ίδια η εκπαιδευτικός φέρεται να υποστηρίζει ότι μετά το περιστατικό δέχθηκε σωματική επίθεση από άτομα που βρίσκονταν στο σημείο και ότι χρειάστηκε να μεταβεί σε νοσοκομείο, έχοντας τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Η καταγγελία για την επίθεση, εφόσον επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές, αποτελεί ξεχωριστό ζήτημα.

Για την υπόθεση έχει τοποθετηθεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και ο αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ο οποίος αναφέρθηκε στην καταγγελία για σωματική επίθεση και εξέφρασε τη στήριξή του στην εκπαιδευτικό.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

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