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Δουλειά από το σπίτι... για τον Αλέξη Καλοκαιρινό

Αλέξης Καλοκαιρινός
clock 09:47 | 29/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο σπίτι του βρίσκεται από χθες (28/9) το απόγευμα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακείου, το πρωί της ίδιας μέρας, μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε.

Αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις οι γιατροί άναψαν το πράσινο φως για το εξιτήριο.

Ο κ. Καλοκαιρινός αναρρώνει στο σπίτι του μετά από τη μικρή περιπέτεια της υγείας του, ωστόσο δεν παραμελεί τα καθήκοντά του και βρίσκεται σε άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με τους συνεργάτες του για θέματα του Δήμου Ηρακλείου που "τρέχουν".

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Αλέξης Καλοκαιρινός
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