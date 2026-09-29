Γιάννης Αντετοκούνμπο για τους Μαϊάμι Χιτ: «Ο στόχος είναι το πρωτάθλημα»

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να μην έχει φορέσει ακόμη τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ σε επίσημο αγώνα, ωστόσο γνωρίζει ήδη τι θέλει να πετύχει στην πρώτη του σεζόν στη Φλόριντα. Ο δύο φορές MVP του ΝΒΑ έθεσε από την πρώτη ημέρα της νέας του ομάδας ως απόλυτη προτεραιότητα την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου κατά τη διάρκεια της Media Day των Χιτ.

«Ξέρω ότι θα δουλέψω. Είτε πετύχω είτε αποτύχω, θα συμβεί μέσα από τη δουλειά. Και ο στόχος είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος», τόνισε ο 31χρονος σούπερ σταρ, την ώρα που το Μαϊάμι ετοιμαζόταν να ξεκινήσει την προετοιμασία του την Τρίτη στο Μπόκα Ράτον της Φλόριντα.

Ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος μετρά δέκα συμμετοχές σε All-Star Game, μετακόμισε τον περασμένο Ιούλιο στο Μαϊάμι, έπειτα από 13 χρόνια παρουσίας στους Μιλγουόκι Μπακς. Η ανταλλαγή αποτέλεσε το κεντρικό σημείο της αναμόρφωσης του ρόστερ των Χιτ, καθώς μαζί με τον Έλληνα άσο και τον Μπόμπι Πόρτις, η ομάδα της Φλόριντα απέκτησε σημαντικά ανταλλάγματα από το Μιλγουόκι.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι Μπακς πήραν τους Τάιλερ Χίρο, Τζέιμι Χάκεζ Τζούνιορ, Κέλελ Γουέρ και Κάσπαρας Γιακουτσιόνις, καθώς και το Νο13 του ντραφτ του 2026, επιλογή που μετατράπηκε στον Νέιτ Έιμεντ, μαζί με επιπλέον μελλοντικά draft picks.

Το Μαϊάμι δεν περιορίστηκε, πάντως, στην απόκτηση του Αντετοκούνμπο. Οι Χιτ πρόσθεσαν στο δυναμικό τους και τον Κλέι Τόμπσον και τον Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα διαφορετικό σύνολο γύρω από τους Μπαμ Αντεμπάγιο, Άντριου Γουίγκινς, Πέλε Λάρσον και Ντέιβιον Μίτσελ.

Για τον Αντετοκούνμπο, πάντως, η μετάβαση σε ένα νέο περιβάλλον απαιτεί χρόνο προσαρμογής. Μετά από μια ολόκληρη καριέρα στο Μιλγουόκι, καλείται πλέον να γνωρίσει ένα διαφορετικό σύστημα, νέους συμπαίκτες και έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας μέσα στο παρκέ και στα αποδυτήρια.

«Όλα αυτά είναι καινούργια για μένα. Προσπαθώ να μάθω την άμυνα, μαθαίνω τα επιθετικά συστήματα, προσπαθώ να προσαρμοστώ στα νέα πρόσωπα στα αποδυτήρια. Θέλω επίσης να μάθω να αγωνίζομαι μαζί με παίκτες με τους οποίους δεν έχω παίξει ποτέ στο παρελθόν. Όλα είναι καινούργια και αυτό είναι συναρπαστικό», δήλωσε.

Ο Έλληνας άσος, ο οποίος οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021, δεν έκρυψε την πίστη στις δυνατότητές του, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη συμπληρώσει 13 σεζόν στο ΝΒΑ.

«Πραγματικά πιστεύω ότι, αν δεν είμαι ο καλύτερος, είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Όταν βρίσκομαι στην καλύτερη κατάστασή μου, όταν είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος και το σώμα μου είναι σε καλή κατάσταση, πιστεύω πραγματικά ότι μπορώ να κυριαρχήσω στο παιχνίδι και να το επηρεάσω και στις δύο πλευρές του παρκέ, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Νομίζω ότι το έχω αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε.

Οι αριθμοί, άλλωστε, επιβεβαιώνουν τη διάρκεια της παρουσίας του στην κορυφή του ΝΒΑ. Από την είσοδό του στη λίγκα το 2013, ο Αντετοκούνμπο κατατάσσεται πέμπτος τόσο στους πόντους, έχοντας 21.531, όσο και στα ριμπάουντ, με 8.882.

Στο Μαϊάμι θεωρούν ότι ο Έλληνας σταρ εξακολουθεί να ανήκει στην κορυφαία κατηγορία παικτών του ΝΒΑ και αυτό ακριβώς περιμένουν να αποδείξει με τη φανέλα των Χιτ.

«Τον φέραμε εδώ για έναν λόγο. Είναι εδώ για έναν λόγο», υπογράμμισε ο προπονητής του Μαϊάμι, Έρικ Σπόελστρα. «Θέλουμε να εδραιώσει τη θέση του στη συζήτηση για τον καλύτερο παίκτη της λίγκας. Αυτό μπορεί να συζητηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Σε κάθε περίπτωση, δεν τον αποκτήσαμε για να κάνει ένα βήμα πίσω. Θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε όσο περισσότερο γίνεται τα δυνατά του σημεία και να τον κάνουμε να αισθανθεί όσο το δυνατόν πιο άνετα στην ομάδα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Nations League: Επίδειξη δύναμης οι «ατζούρι»