Γιατί το ίδιο φαγητό δεν έχει την ίδια επίδραση σε όλους τους οργανισμούς

Από την πέψη και το μικροβίωμα μέχρι τη δομή του ίδιου του τροφίμου, πολλοί παράγοντες επηρεάζουν το τι τελικά συμβαίνει μετά από ένα γεύμα.







Οι περισσότεροι άνθρωποι διδάσκονται ότι το σωματικό βάρος καταλήγει σε απλά μαθηματικά: αν φάτε 2.000 θερμίδες και κάψετε 2.000 θερμίδες, το βάρος σας παραμένει το ίδιο. Όμως, η σύγχρονη έρευνα για τη διατροφή δείχνει ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη. Ο αριθμός των θερμίδων που αναγράφεται σε μια ετικέτα τροφίμων αποτελεί εκτίμηση της ενεργειακής του αξίας και δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στην ποσότητα ενέργειας που τελικά καθίσταται διαθέσιμη και αξιοποιείται από τον οργανισμό. Αυτό επηρεάζεται από το είδος και τη δομή της τροφής, τον τρόπο με τον οποίο πέπτεται και απορροφάται, αλλά και από ατομικές διαφορές στη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και του εντερικού μικροβιώματος.

Με άλλα λόγια, ο αριθμός που αναγράφεται σε μια ετικέτα τροφίμων δεν αποτελεί πάντα απόλυτα ακριβή ένδειξη της ενέργειας που τελικά αξιοποιεί το σώμα σας. Η ποσότητα της ενέργειας που καθίσταται διαθέσιμη στον οργανισμό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τρόφιμο, τον τρόπο επεξεργασίας του και τον τρόπο με τον οποίο το πεπτικό σύστημα κάθε ανθρώπου το διαχειρίζεται. Παράλληλα, η επίδραση ενός γεύματος στην πείνα, τον κορεσμό και την επόμενη πρόσληψη τροφής μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο, ακόμη και όταν ο αριθμός των θερμίδων είναι ίδιος.







Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προέρχεται από μια μελέτη του 2019 του Kevin Hall και των συναδέλφων του στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία δημοσιεύτηκε στο Cell Metabolism. Σε αυτό το προσεκτικά ελεγχόμενο πείραμα, 20 ενήλικες πέρασαν τέσσερις εβδομάδες σε μια ερευνητική εγκατάσταση, ακολουθώντας δύο διαφορετικές δίαιτες. Η μία δίαιτα αποτελούνταν εξ ολοκλήρου από υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως συσκευασμένα σνακ, ζαχαρούχα δημητριακά και επεξεργασμένα ψωμιά. Η άλλη περιείχε μόνο μη επεξεργασμένα ή ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως φρούτα, λαχανικά, άπαχο κρέας και δημητριακά ολικής αλέσεως.

Και οι δύο δίαιτες είχαν σχεδιαστεί ώστε να περιέχουν περίπου τις ίδιες ποσότητες θερμίδων και να είναι αντιστοιχισμένες ως προς την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπος, φυτικές ίνες και νάτριο. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες ήταν ελεύθεροι να τρώνε όσο πολύ ή όσο λίγο ήθελαν. Στην υπερ-επεξεργασμένη δίαιτα, κατανάλωναν κατά μέσο όρο περίπου 508 περισσότερες θερμίδες την ημέρα και παρουσίασαν αύξηση του σωματικού βάρους κατά περίπου 0,9 κιλά σε δύο εβδομάδες. Όταν πέρασαν στη μη επεξεργασμένη δίαιτα, έχασαν περίπου την ίδια ποσότητα βάρους.

Το σημαντικό εύρημα της μελέτης δεν ήταν ότι οι συμμετέχοντες απορρόφησαν περισσότερες θερμίδες από την ίδια ποσότητα τροφής. Η μελέτη έδειξε ότι, ενώ ακολουθούσαν την υπερ-επεξεργασμένη δίαιτα, κατανάλωναν αυθόρμητα περισσότερη ενέργεια. Οι ερευνητές εξέτασαν διάφορους παράγοντες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε αυτή τη διαφορά, όπως η ταχύτητα με την οποία καταναλώνονταν τα τρόφιμα, η ενεργειακή πυκνότητα και τα χαρακτηριστικά της δίαιτας. Επομένως, η συγκεκριμένη μελέτη δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα οδηγούν σε μεγαλύτερη απορρόφηση θερμίδων από το έντερο, αλλά δείχνει ότι η δομή και η σύνθεση της διατροφής μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την αυθόρμητη πρόσληψη ενέργειας.

Αυτή η μελέτη αναδεικνύει ένα κρίσιμο σημείο. Η σχέση ανάμεσα στις θερμίδες που αναγράφονται σε ένα τρόφιμο και στην ενέργεια που τελικά αξιοποιεί ο οργανισμός δεν είναι τόσο απλή όσο ένας αριθμός στην ετικέτα. Παράλληλα, η ποσότητα τροφής που καταναλώνουμε δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τον αριθμό των θερμίδων που περιέχει. Ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένη η τροφή, ο τρόπος με τον οποίο την χωνεύει το σώμα μας και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει το αίσθημα πείνας και κορεσμού μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.







Διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χωνεύουν τα τρόφιμα



Δεν λειτουργεί το πεπτικό σύστημα όλων των ανθρώπων με τον ίδιο τρόπο. Ακόμη και όταν δύο άτομα τρώνε ακριβώς το ίδιο γεύμα, μπορεί να υπάρχουν διαφορές στην ποσότητα των θρεπτικών συστατικών και της ενέργειας που τελικά απορροφώνται και αξιοποιούνται. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με:

Ο αριθμός και η δραστηριότητα των πεπτικών ενζύμων ποικίλλουν, επηρεάζοντας την αποτελεσματικότητα με την οποία ο οργανισμός διασπά τα λίπη, τις πρωτεΐνες και τους υδατάνθρακες.



Η διαφορά στην ταχύτητα της εντερικής διέλευσης επηρεάζει την πέψη και την απορρόφηση. Ο χρόνος παραμονής της τροφής στο γαστρεντερικό σύστημα μπορεί να επηρεάζει το πόσο αποτελεσματικά πέπτονται και απορροφώνται τα θρεπτικά συστατικά.







Η επιφάνεια του εντερικού βλεννογόνου και η λειτουργία του εντέρου επηρεάζουν επίσης την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Οι λάχνες και οι μικρολάχνες του λεπτού εντέρου δημιουργούν μια πολύ μεγάλη επιφάνεια μέσω της οποίας πραγματοποιείται η απορρόφηση.

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Η παραγωγή και η σύνθεση των χολικών οξέων διαφέρουν, επηρεάζοντας την πέψη και την απορρόφηση των λιπών.



Η αποτελεσματικότητα με την οποία τα κύτταρα χρησιμοποιούν την ενέργεια μπορεί επίσης να ποικίλλει. Αυτό δεν αφορά την απορρόφηση των θερμίδων από το έντερο, αλλά την ενεργειακή δαπάνη του οργανισμού. Οι άνθρωποι διαφέρουν ως προς την ενέργεια που απαιτείται για τη διατήρηση των βασικών λειτουργιών του σώματος, αλλά και ως προς τη συνολική ενεργειακή τους δαπάνη.







Πρόσφατη έρευνα που χρησιμοποίησε υπολογιστικά μοντέλα δείχνει ότι ακόμη και η γεωμετρία και η δομή του λεπτού εντέρου μπορούν να επηρεάσουν τη μεταφορά των θρεπτικών συστατικών και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται η απορρόφηση. Η εσωτερική επιφάνεια του εντέρου, οι λάχνες και οι πτυχές, καθώς και οι κινήσεις του εντέρου, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το περιεχόμενο του εντέρου έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια απορρόφησης. Ομοίως, η κινητικότητα του εντέρου και η σύσταση των εντερικών υγρών μπορούν να επηρεάσουν την ταχύτητα με την οποία τα θρεπτικά συστατικά μετακινούνται προς τις περιοχές όπου απορροφώνται. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και πριν ληφθεί υπόψη η δομή της ίδιας της τροφής, υπάρχουν φυσιολογικές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων που μπορούν να επηρεάσουν την πέψη και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών.

Ο ρόλος του εντερικού μικροβιώματος



Το μικροβίωμα του εντέρου είναι μια κοινότητα τρισεκατομμυρίων βακτηρίων και άλλων μικροοργανισμών που ζουν στο γαστρεντερικό σύστημα. Παίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός διαχειρίζεται ορισμένα συστατικά των τροφών, ιδιαίτερα εκείνα που δεν μπορούν να διασπαστούν πλήρως από τα ανθρώπινα πεπτικά ένζυμα. Ορισμένα μικρόβια μπορούν να διασπάσουν και να ζυμώσουν φυτικές ίνες και ανθεκτικά άμυλα που το ανθρώπινο πεπτικό σύστημα δεν μπορεί να αφομοιώσει μόνο του. Η διαδικασία αυτή παράγει, μεταξύ άλλων, λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου, τα οποία μπορούν να απορροφηθούν από το έντερο και να χρησιμοποιηθούν από τον οργανισμό ως πηγή ενέργειας.

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Βασικά σημεία σχετικά με την επίδραση του μικροβιώματος:

Λήψη ενέργειας από τα τρόφιμα: Τα μικρόβια του εντέρου μπορούν να βοηθήσουν στη διάσπαση και ζύμωση συστατικών πλούσιων σε φυτικές ίνες, επιτρέποντας στον οργανισμό να αξιοποιήσει μέρος της ενέργειας που περιέχουν μέσω των μεταβολιτών που παράγονται κατά τη διαδικασία.



Διαφορές μεταξύ των ανθρώπων: Η σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος διαφέρει σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα διαφορετικά μικροβιακά οικοσυστήματα μπορούν να έχουν διαφορετική ικανότητα να μεταβολίζουν τις φυτικές ίνες και άλλα μη εύπεπτα συστατικά. Αυτό μπορεί να συμβάλλει σε διαφορές στην ποσότητα ενέργειας που προκύπτει από τη μικροβιακή ζύμωση.



Πέψη και μεταβολισμός: Τα μικρόβια του εντέρου επηρεάζουν τη διάσπαση ορισμένων συστατικών της τροφής και παράγουν μεταβολίτες που αλληλεπιδρούν με τα κύτταρα του εντέρου και άλλους ιστούς. Παράλληλα, το μικροβίωμα συνδέεται με μηχανισμούς που επηρεάζουν τις ορμόνες και τα σήματα του εντέρου τα οποία σχετίζονται με την πείνα και το αίσθημα πληρότητας.



Τα είδη και η αφθονία των μικροοργανισμών στο έντερο μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με τη διατροφή και άλλους παράγοντες του τρόπου ζωής. Αυτό μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο μεταβολίζονται ορισμένα συστατικά των τροφών και την ποσότητα ενέργειας που προκύπτει από τη μικροβιακή ζύμωση.

Λόγω αυτών των διαφορών, δύο άτομα που τρώνε το ίδιο γεύμα μπορεί να έχουν διαφορετική ενεργειακή αξιοποίηση ορισμένων συστατικών του. Ωστόσο, η επίδραση του μικροβιώματος στο σωματικό βάρος και στον μεταβολισμό είναι πολύ πιο σύνθετη από την απλή ιδέα ότι «κάποια μικρόβια απορροφούν περισσότερες θερμίδες». Επηρεάζεται από τη συνολική σύνθεση της διατροφής, τη φυσιολογία του ξενιστή, το είδος των μικροοργανισμών και τους μεταβολίτες που παράγουν.

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Η ίδια η δομή των τροφίμων



Η φυσική δομή των τροφίμων, που ονομάζεται επίσης μήτρα τροφίμων, επηρεάζει σημαντικά το πόσο εύκολα απελευθερώνονται και απορροφώνται τα θρεπτικά συστατικά. Οι τροφές ολικής αλέσεως και πολλές ελάχιστα επεξεργασμένες τροφές διατηρούν κυτταρικά τοιχώματα και άλλες δομικές μορφές που μπορούν να εγκλωβίζουν θρεπτικά συστατικά. Αυτές οι δομές πρέπει να διασπαστούν κατά τη μάσηση και την πέψη πριν μπορέσουν να απελευθερωθούν πλήρως τα θρεπτικά συστατικά. Σημαντικά σημεία:

Ολόκληρες οι τροφές επιβραδύνουν την πέψη: Οι ελάχιστα επεξεργασμένες τροφές διατηρούν σε μεγαλύτερο βαθμό τη φυσική τους δομή και μπορούν να επιβραδύνουν την απελευθέρωση ορισμένων θρεπτικών συστατικών. Η παρουσία φυτικών ινών, ο όγκος και η ανάγκη για μάσηση μπορούν επίσης να επηρεάσουν το πόσο γρήγορα καταναλώνεται ένα τρόφιμο και το αίσθημα κορεσμού.







Τα επεξεργασμένα τρόφιμα χωνεύονται πιο εύκολα: Το άλεσμα, η θέρμανση και ο εξευγενισμός μπορούν να διασπάσουν μέρος της φυσικής δομής των τροφών και να διευκολύνουν την πρόσβαση των πεπτικών ενζύμων στα θρεπτικά συστατικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα επεξεργασμένα τρόφιμα έχουν την ίδια επίδραση ή ότι η επεξεργασία οδηγεί πάντοτε σε ταχύτερη απορρόφηση.





Σάκχαρο στο αίμα και πληρότητα: Η ταχύτητα πέψης και απορρόφησης ορισμένων τροφών μπορεί να επηρεάσει την απόκριση της γλυκόζης στο αίμα και, ανάλογα με τη σύνθεση ολόκληρου του γεύματος, το αίσθημα κορεσμού και την επόμενη πρόσληψη τροφής.



Οι θερμίδες μπορεί να διαφέρουν: Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα ολόκληρα αμύγδαλα. Έρευνες έχουν δείξει ότι η μεταβολίσιμη ενέργεια που παρέχουν μπορεί να είναι χαμηλότερη από αυτή που προβλέπεται από τους συμβατικούς υπολογισμούς των θερμίδων. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι μέρος του λίπους παραμένει εγκλωβισμένο μέσα στα κυτταρικά τοιχώματα και δεν απελευθερώνεται πλήρως κατά την πέψη. Όταν το αμύγδαλο αλέθεται και μετατρέπεται σε βούτυρο, η κυτταρική του δομή διασπάται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και η ενεργειακή αξιοποίηση αυξάνεται.





Αυτό αποτελεί ένα καλό παράδειγμα του γιατί δύο τρόφιμα που φαίνεται να έχουν παρόμοια θερμιδική αξία στην ετικέτα δεν είναι απαραίτητο να παρέχουν ακριβώς την ίδια ποσότητα μεταβολίσιμης ενέργειας στον οργανισμό. Ακόμη κι αν δύο τρόφιμα αναγράφουν τον ίδιο αριθμό θερμίδων στην ετικέτα, η πραγματική ποσότητα ενέργειας που τελικά καθίσταται διαθέσιμη και αξιοποιείται από το σώμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένο και επεξεργασμένο το τρόφιμο.

Γιατί οι θερμίδες δεν είναι ίδιες για όλους



Όταν συνδυάζετε διαφορές στην πέψη, τη δραστηριότητα του μικροβιώματος και τη δομή της τροφής, γίνεται σαφές ότι η ενεργειακή αξιοποίηση μπορεί να παρουσιάζει διαφορές. Οι λόγοι περιλαμβάνουν:







Πεπτική αποτελεσματικότητα: Πόσο αποτελεσματικά τα πεπτικά ένζυμα και ο βλεννογόνος του εντέρου διασπούν την τροφή και επιτρέπουν την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών.



Μεταβολισμός του μικροβιώματος: Ορισμένα μικρόβια του εντέρου μπορούν να μετατρέπουν τις φυτικές ίνες και άλλα μη εύπεπτα συστατικά σε μεταβολίτες, όπως τα λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον οργανισμό.



Δομή τροφίμων: Τα τρόφιμα με άθικτες ίνες και κυτταρικά τοιχώματα μπορούν να περιορίζουν ή να επιβραδύνουν την απελευθέρωση ορισμένων θρεπτικών συστατικών, ενώ τα περισσότερο επεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία είναι αλεσμένα, θερμικά επεξεργασμένα ή εξευγενισμένα, μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση των πεπτικών ενζύμων στα θρεπτικά συστατικά.







Διατροφική συμπεριφορά: Η κατανάλωση μαλακών, ενεργειακά πυκνών τροφών ή το γρήγορο φαγητό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανάλωση τροφής πριν ενεργοποιηθούν πλήρως τα σήματα κορεσμού του σώματος. Αυτό αφορά την ποσότητα τροφής που καταναλώνεται και όχι απαραίτητα την ποσότητα θερμίδων που απορροφά το έντερο από την ίδια ποσότητα τροφής.



Δεν υπάρχει ένας ενιαίος κανόνας σύμφωνα με τον οποίο η αξιοποιήσιμη ενέργεια από ένα συγκεκριμένο γεύμα διαφέρει κατά ένα σταθερό ποσοστό μεταξύ όλων των ανθρώπων. Το μέγεθος της διαφοράς εξαρτάται από το είδος της τροφής, τη σύνθεσή της, τον βαθμό επεξεργασίας, την περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και τη φυσιολογία του ατόμου. Σε ορισμένες τροφές, όπως οι ξηροί καρποί, οι διαφορές μεταξύ της θεωρητικά υπολογιζόμενης και της πραγματικά διαθέσιμης ενέργειας έχουν μετρηθεί πειραματικά. Με την πάροδο του χρόνου, ακόμη και μικρές διαφορές στην ενεργειακή αξιοποίηση μπορούν να συμβάλλουν στις διαφορές στην ενεργειακή ισορροπία και στο σωματικό βάρος.

Γιατί αυτό έχει σημασία



Η ιδέα ότι όλες οι θερμίδες είναι ίδιες ως προς την επίδρασή τους στον οργανισμό υποθέτει μια υπερβολικά απλοποιημένη εικόνα της ενεργειακής ισορροπίας. Η θερμίδα παραμένει μονάδα μέτρησης της ενέργειας και η ενεργειακή ισορροπία εξακολουθεί να αποτελεί βασική αρχή για τις μεταβολές του σωματικού βάρους. Ωστόσο, τόσο η πρόσληψη όσο και η ενεργειακή αξιοποίηση και δαπάνη επηρεάζονται από πολλούς βιολογικούς και διατροφικούς παράγοντες.

Το πόση ενέργεια τελικά αξιοποιεί το σώμα σας εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την ίδια την τροφή, τη δομή και την επεξεργασία της, την πέψη και την απορρόφηση, καθώς και από παράγοντες που σχετίζονται με το εντερικό μικροβίωμα. Ταυτόχρονα, η σύνθεση μιας τροφής μπορεί να επηρεάσει το πόσο γρήγορα καταναλώνεται, το αίσθημα κορεσμού και το πόση τροφή θα καταναλώσει κάποιος στη συνέχεια.

Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα μπορούν να τροποποιούν τη φυσική δομή των τροφών και συχνά έχουν χαρακτηριστικά που διευκολύνουν τη γρήγορη κατανάλωση και κάνουν την ενέργειά τους πιο εύκολα διαθέσιμη. Στην ελεγχόμενη μελέτη του Hall, οι συμμετέχοντες κατανάλωσαν αυθόρμητα περισσότερη ενέργεια όταν ακολουθούσαν την υπερ-επεξεργασμένη δίαιτα. Τα ολόκληρα και τα ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα, από την άλλη πλευρά, διατηρούν σε μεγαλύτερο βαθμό τη φυσική τους δομή και συχνά απαιτούν περισσότερη μάσηση, ενώ η περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες και νερό μπορεί να συμβάλλει στο αίσθημα κορεσμού.

Επομένως, δύο άτομα που καταναλώνουν τον ίδιο αριθμό θερμίδων σύμφωνα με τις ετικέτες των τροφίμων δεν είναι απαραίτητο να έχουν ακριβώς την ίδια ενεργειακή αξιοποίηση ή την ίδια ενεργειακή δαπάνη. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οι θερμίδες «δεν μετράνε» ή ότι η θερμίδα παύει να είναι μονάδα ενέργειας. Σημαίνει ότι ο αριθμός που αναγράφεται στην ετικέτα αποτελεί μια εκτίμηση και ότι η πραγματική ενεργειακή αξιοποίηση και η επίδραση μιας τροφής στην πρόσληψη ενέργειας είναι πιο σύνθετες. Η κατανόηση αυτού βοηθά να εξηγηθεί γιατί η διαχείριση του βάρους μπορεί να είναι δύσκολη και γιατί η εστίαση αποκλειστικά στους αριθμούς των θερμίδων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα, η δομή και η σύνθεση των τροφών, μπορεί να δίνει μια ελλιπή εικόνα της διατροφής.

Οι θερμίδες αποτελούν μονάδα μέτρησης της ενέργειας, όμως η ποσότητα ενέργειας που τελικά καθίσταται διαθέσιμη και αξιοποιείται από τον οργανισμό δεν είναι απολύτως ίδια σε κάθε περίπτωση. Μπορεί να επηρεάζεται από την αποτελεσματικότητα της πέψης και της απορρόφησης, τη φυσική δομή και τον βαθμό επεξεργασίας της τροφής, αλλά και από τη δραστηριότητα του εντερικού μικροβιώματος. Παράλληλα, η σύνθεση και η δομή μιας τροφής μπορούν να επηρεάσουν το αίσθημα κορεσμού και την ποσότητα που καταναλώνουμε.

Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα μπορούν να κάνουν την ενέργεια πιο εύκολα διαθέσιμη και, όπως έχει φανεί σε ελεγχόμενες μελέτες, μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αυθόρμητη πρόσληψη ενέργειας. Αντίθετα, τα ολόκληρα και ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα διατηρούν σε μεγαλύτερο βαθμό τη φυσική τους δομή, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ταχύτητα κατανάλωσης, την απελευθέρωση των θρεπτικών συστατικών και το αίσθημα κορεσμού.

Η αναγνώριση ότι η σχέση ανάμεσα στις θερμίδες της τροφής και στην ενέργεια που τελικά αξιοποιεί το σώμα δεν είναι απόλυτα γραμμική βοηθά να κατανοήσουμε γιατί η διαχείριση του βάρους μπορεί να είναι τόσο σύνθετη και γιατί η εστίαση μόνο στους αριθμούς μπορεί να είναι παραπλανητική. Η ενεργειακή ισορροπία παραμένει θεμελιώδης, αλλά ο τρόπος με τον οποίο φτάνουμε σε αυτήν περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από μια απλή αριθμητική πράξη.

Πηγή: jenny.gr

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