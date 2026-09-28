Μαζωνάκης: Το ανατριχιαστικά «προφητικό» video clip του για το τραγούδι «μαΖΩ ακόμα»

Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το «μαΖΩ Ακόμα» τουΓιώργου Μαζωνάκηεπιστρέφει στη δημοσιότητα για έναν λόγο που δεν είχε καμία σχέση με την αρχική παρουσίασή του. Στο video clip, ο τραγουδιστής εμφανίζεται ξαπλωμένος σε φορείο, με μάσκα οξυγόνου, ενώ η εικόνα συνοδεύεται από στίχους που μιλούν για τον «κάτω κόσμο», την «κόλαση», την πνιγμονή και την προσπάθεια επιστροφής στη ζωή.

Στις πρώτες σκηνές, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται πάνω σε φορείο φορώντας μάσκα οξυγόνου, πριν το βίντεο εξελιχθεί σε μια σειρά από διαφορετικές, έντονα συμβολικές εικόνες.

Οι στίχοι του «μαΖΩ Ακόμα» κινούνται γύρω από την εσωτερική σύγκρουση, τις ενοχές, τις επιθυμίες και την προσπάθεια διαφυγής. Ανάμεσα στις φράσεις που ξεχωρίζουν είναι το «Με έχασα κάπου ανάμεσα στον κάτω κόσμο και τον ουρανό» και το «μαΖΩ ακόμα», που επαναλαμβάνεται στο τραγούδι.

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