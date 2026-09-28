Θάνατος Μαζωνάκη: Ανασκεύασε την αρχική της κατάθεση η συνταξιούχος νοσηλεύτρια

Κατάθεση στον ανακριτή που ερευνά την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, έδωσε συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με ημιαπασχόληση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου όπου κατέρρευσε ο καλλιτέχνης.

Η μάρτυρας φέρεται να είχε πει στην προανακριτική της κατάθεση ότι είχε φύγει από το ιατρείο στις 16:15. Ενώπιον του Ανακριτή φαίνεται να είπε πως όταν δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο ιατρείο με την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη, η ίδια βρισκόταν στον χώρο και να περιέγραψε την κατάσταση που επικρατούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες η νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη γιατρός φώναξε να πάνε όλες οι εργαζόμενες, στον χώρο που βρισκόταν ο Μαζωνάκης. Όπως φέρεται να είπε, δεν μίλησε ποτέ με την γιατρό μετά. Η μάρτυρας φέρεται να μετέφερε εξεταζόμενη, φράση που, κατά την ίδια, είπε ο 58χρονος κατηγορούμενος σε όλες τις εργαζόμενες μετά την διακομιδή του καλλιτέχνη.

Η ανακριτική έρευνα συνεχίζεται προς κάθε κατεύθυνση, ενώ ο δικαστικός λειτουργός αναμένει την έκδοση του βουλεύματος για την άρση απορρήτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων προσώπων.

Το «εξαφανισμένο» μηχάνημα

Νέα στοιχεία για τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έδωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολυτίμη Λεονάρδου, μιλώντας τηλεφωνικά στο «Καλημέρα Ελλάδα».

Η κ. Λεονάρδου, η οποία ήταν παρούσα στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τριμελή επιτροπή του ΙΣΑ, αναφέρθηκε στο μηχάνημα υδροθεραπείας που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη θεραπεία.

«Κατά τον έλεγχο που έγινε στο ιατρείο της Καρνεάδου, στον οποίο ήμουν παρούσα, είδαμε το μηχάνημα της υδροθεραπείας. Όμως την επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη το μηχάνημα δεν υπήρχε στο ιατρείο και ο Θεοδωρόπουλος είπε ότι έχει χαλάσει. Η Γάκα δεν ήταν εκεί», ανέφερε. Όπως σημείωσε, από την απουσία του μηχανήματος προκύπτει ένα ερώτημα σχετικά με το πού πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη θεραπεία.

«Το ερώτημα που προκύπτει είναι το πού έγινε η θεραπεία αυτή, εφόσον το μηχάνημα δεν βρέθηκε στο ιατρείο», είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια ξεκαθάρισε, πάντως, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν έχει αρμοδιότητα διωκτικής αρχής, υπογραμμίζοντας: «Δεν είμαστε διωκτική αρχή, κάναμε τα δέοντα».

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