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GOSSIP - LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Η αφιέρωση της Άννας Βίσση για την ιδιαίτερη σχέση του με το "Τρένο"

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clock 23:00 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, δημιουργώντας μια ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα για να απολαύσουν και να αποθεώσουν την Άννα Βίσση. 

Φανερά συγκινημένη,  η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στην ξεχωριστή πορεία του Γιώργου Μαζωνάκη και στην ιδιαίτερη θέση που είχε στις καρδιές του κοινού.

«Αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, να αγαπηθεί και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στάθηκε στο κύμα αγάπης που εκδηλώθηκε από τον κόσμο μετά τον θάνατό του, ευχόμενη να μπορούσε και ο ίδιος να αντιληφθεί πόσο έντονα τον αγάπησε το κοινό.

«Θα του αφιερώσω ένα τραγούδι δικό μου, που τον έχω δει να κλαίει με αυτό. Ένα τραγούδι δικό μου, “Το Τρένο”», είπε η τραγουδίστρια.

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Γιώργος Μαζωνάκης Αννα Βισση
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