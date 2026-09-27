Νίκος Δένδιας: Θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις Βρυξέλλες θα βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας τη Δευτέρα και την Τρίτη (29/09) όπου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας των κρατών-μελών (ΣΕΥ-Άμυνας).

Οι Υπουργοί Άμυνας θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων, για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, καθώς και για τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ακολούθως, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, ο ΥΕΘΑ θα συμμετάσχει σε συζήτηση με θέμα τη Στρατιωτική Κινητικότητα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Connecting Europe Days”.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν επίσης ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Επίτροπος για την Άμυνα και το Διάστημα, Andrius Kubilius, ο Ρουμάνος Aναπληρωτής Πρωθυπουργός, Υπουργός Άμυνας και εκτελών χρέη Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Radu-Dinel Miruta και ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδιος για τη Στρατιωτική Κινητικότητα, Roberts Zile.

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