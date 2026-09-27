«Παραγγελίες» μωρών από την κοιλιά της μάνας τους: Διεθνές κύκλωμα στην Ινδονησία

Ένα δίκτυο παράνομης διακίνησης βρεφών, που φέρεται να αντιμετώπιζε τα νεογέννητα ως «εμπόρευμα» προς πώληση σε υποψήφιους γονείς, έχει προκαλέσει διεθνή σοκ μετά την αποκάλυψη της δράσης του στην Ινδονησία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun τα μέλη του κυκλώματος προσέγγιζαν εγκύους που βρίσκονταν σε δύσκολη οικονομική ή κοινωνική κατάσταση και τους προσέφεραν βοήθεια για τα έξοδα της γέννας, πριν στη συνέχεια οργανώσουν την παράνομη μεταβίβαση των παιδιών.







Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ερευνητές αποκάλυψαν ότι τα μωρά φέρονταν να είχαν «κρατηθεί» για υποψήφιους αγοραστές ακόμη και πριν γεννηθούν, με τους εμπλεκόμενους να οργανώνουν τη διαδικασία μήνες πριν από τον τοκετό.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα



Οι γυναίκες που βρίσκονταν στο στόχαστρο του δικτύου ήταν κυρίως ευάλωτες μητέρες, όπως γυναίκες που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα, ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες ή κοινωνική πίεση.

Οι διακινητές φέρεται να χρησιμοποιούσαν το πρόσχημα φιλανθρωπικών οργανώσεων, κλινικών ή δομών προστασίας, υποσχόμενοι στήριξη στις μητέρες. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα βρέφη μεταφέρονταν σε παράνομα δίκτυα υιοθεσίας.

Στην υπόθεση που αποκαλύφθηκε στην Ινδονησία, οι αρχές υποστήριξαν ότι τα νεογέννητα αγοράζονταν από το δίκτυο και στη συνέχεια πωλούνταν σε υποψήφιους γονείς μέσω παράνομων διαδικασιών υιοθεσίας. Τα ποσά που αναφέρονται κυμαίνονταν περίπου από 11 έως 16 εκατομμύρια ρουπίες Ινδονησίας (από 540-780 ευρώ).

Ψεύτικα έγγραφα και «εξαφάνιση» της πραγματικής ταυτότητας



Οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στη δημιουργία ψευδών εγγράφων γέννησης και στη μεταφορά των παιδιών μέσω ενός δικτύου που περιλάμβανε μεσάζοντες και παράνομες δομές.

Η αλλαγή των στοιχείων των παιδιών μπορούσε να δυσκολέψει τον εντοπισμό των βιολογικών τους οικογενειών και να αποκρύψει την πραγματική προέλευση των βρεφών.

Διεθνείς διαστάσεις



Η υπόθεση δεν περιορίζεται στην Ινδονησία, καθώς οι αρχές ερευνούν πιθανές διασυνδέσεις με παράνομες υιοθεσίες στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου ξένοι υπήκοοι φέρονται να απέκτησαν παιδιά μέσω παράνομων διαδικασιών.

Παρόμοιες υποθέσεις παράνομων υιοθεσιών έχουν καταγραφεί και σε άλλες χώρες της Ασίας, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι η ζήτηση για υιοθεσίες σε συνδυασμό με τη φτώχεια μπορεί να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για εγκληματικά δίκτυα.







Οι αρχές εντείνουν τις έρευνες



Στην Ινδονησία, 19 άνθρωποι έχουν καταδικαστεί για υπόθεση εμπορίας βρεφών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να εντοπιστούν όλες οι διαδρομές μεταφοράς των παιδιών και τυχόν εμπλεκόμενοι αγοραστές.

Η υπόθεση έχει ανοίξει ξανά τη συζήτηση για την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων στις διεθνείς υιοθεσίες και μεγαλύτερης προστασίας των ευάλωτων μητέρων και παιδιών.

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