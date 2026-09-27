Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: «Αν τον αγάπησα ή του συμπαραστάθηκα, το ξέρει μόνος αυτός»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος σε συναυλιά του έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, μιλώντας παράλληλα για όσα ο ίδιος κρατά μέσα του αυτή την περίοδο.

«Ο καθένας κουβαλάει στην ψυχή του κάτι. Όπως θα έχω κι εγώ. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω έχω ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που δεν θα το μοιραστώ μαζί σας. Κάποια στιγμή θα το μοιραστώ, για να μάθετε ότι ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή είμαι εδώ, είμαι παρών, προσπαθώ», είπε αρχικά.

«Όπως και ο Γιώργος. Προσπάθησε, προσπάθησε. Ήταν παρών στη ζωή του, στη δουλειά του, συνεπής και σε όλα»

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