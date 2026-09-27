ΚΥΡ.27 Σεπ 2026 02:05
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: «Αν τον αγάπησα ή του συμπαραστάθηκα, το ξέρει μόνος αυτός»

οικο
clock 12:00 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Νίκος Οικονομόπουλος σε συναυλιά του έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, μιλώντας παράλληλα για όσα ο ίδιος κρατά μέσα του αυτή την περίοδο.

«Ο καθένας κουβαλάει στην ψυχή του κάτι. Όπως θα έχω κι εγώ. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω έχω ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που δεν θα το μοιραστώ μαζί σας. Κάποια στιγμή θα το μοιραστώ, για να μάθετε ότι ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή είμαι εδώ, είμαι παρών, προσπαθώ», είπε αρχικά.

«Όπως και ο Γιώργος. Προσπάθησε, προσπάθησε. Ήταν παρών στη ζωή του, στη δουλειά του, συνεπής και σε όλα»

Διαβάστε επίσης 

Οικονομάκου: «Δεν παίρνω προσωπικά τα αρνητικά σχόλια, το δηλητήριο που πετάει κάποιος είναι δικό του πρόβλημα»

Μουγκοπέτρος: "Αθωώθηκα, δεν θέλω να σταθώ σε λεπτομέρειες"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Νίκος Οικονομόπουλος Γιώργος Μαζωνάκης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis