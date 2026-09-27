Μπορντό: Η απόλυτη τάση του φθινοπώρου και πώς να την υιοθετήσεις

Το μπορντό κυριαρχεί ολοκληρωτικά αυτή τη σεζόν, κάτι που γίνεται αμέσως αντιληπτό με μια γρήγορη ματιά στα social media. Ο αδιαμφισβήτητος «βασιλιάς» των φθινοπωρινών και χειμερινών τάσεων δεν περιορίζεται στα ρούχα, τα παπούτσια και τα αξεσουάρ, αλλά κατακτά και τον κόσμο της ομορφιάς.

Από το μανικιούρ και τα μαλλιά μέχρι το μακιγιάζ, οι αποχρώσεις του βαθύ κόκκινου και του κρασιού πρωταγωνιστούν σε σκιές, μάσκαρα, μολύβια και κραγιόν. Η ένταξη του Burgundy στο beauty look σου είναι απλούστερη απ’ όσο νομίζεις: αρκεί μια μπορντό μάσκαρα, ένα eyeliner, ή ένα κλασικό wine red κραγιόν με καθαρό περίγραμμα για να απογειώσεις την εμφάνισή σου. Αν πάλι προτιμάς πιο διακριτικά αποτελέσματα, ένα ημιδιάφανο lip gloss ή balm στην ίδια παλέτα θα σου χαρίσει την πιο κομψή, soft εκδοχή της τάσης.

Και, φυσικά, υπάρχει το burgundy μανικιούρ. Η συγκεκριμένη απόχρωση έχει εκείνη την ιδιαίτερη ικανότητα να δείχνει ταυτόχρονα κομψή και σύγχρονη, είτε την επιλέξεις σε κοντά, φυσικά νύχια είτε σε ένα πιο μακρύ μήκος.

Πηγή: govastileto.gr

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