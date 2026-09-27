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ΟΜΟΡΦΙΑ

Μπορντό: Η απόλυτη τάση του φθινοπώρου και πώς να την υιοθετήσεις

μπορντο
clock 12:19 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το μπορντό κυριαρχεί ολοκληρωτικά αυτή τη σεζόν, κάτι που γίνεται αμέσως αντιληπτό με μια γρήγορη ματιά στα social media. Ο αδιαμφισβήτητος «βασιλιάς» των φθινοπωρινών και χειμερινών τάσεων δεν περιορίζεται στα ρούχα, τα παπούτσια και τα αξεσουάρ, αλλά κατακτά και τον κόσμο της ομορφιάς.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LYDIA FOWLER MUA (@lydiafowler)

Από το μανικιούρ και τα μαλλιά μέχρι το μακιγιάζ, οι αποχρώσεις του βαθύ κόκκινου και του κρασιού πρωταγωνιστούν σε σκιές, μάσκαρα, μολύβια και κραγιόν. Η ένταξη του Burgundy στο beauty look σου είναι απλούστερη απ’ όσο νομίζεις: αρκεί μια μπορντό μάσκαρα, ένα eyeliner, ή ένα κλασικό wine red κραγιόν με καθαρό περίγραμμα για να απογειώσεις την εμφάνισή σου. Αν πάλι προτιμάς πιο διακριτικά αποτελέσματα, ένα ημιδιάφανο lip gloss ή balm στην ίδια παλέτα θα σου χαρίσει την πιο κομψή, soft εκδοχή της τάσης.

Και, φυσικά, υπάρχει το burgundy μανικιούρ. Η συγκεκριμένη απόχρωση έχει εκείνη την ιδιαίτερη ικανότητα να δείχνει ταυτόχρονα κομψή και σύγχρονη, είτε την επιλέξεις σε κοντά, φυσικά νύχια είτε σε ένα πιο μακρύ μήκος.

Πηγή: govastileto.gr

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