Κρήτη: Δύσκολο φθινόπωρο για τους αγρότες – Αγωνία για επιδοτήσεις, εργατικά και τιμή λαδιού

Σε κατάσταση έντονης αγωνίας βρίσκονται οι αγρότες της Κρήτης, καθώς η νέα ελαιοκομική περίοδος βρίσκεται προ των πυλών, την ώρα που χιλιάδες παραγωγοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και βλέπουν την πολυαναμενόμενη προκαταβολή των επιδοτήσεων να απομακρύνεται από τον Οκτώβριο.

Τα προβλήματα στη νέα πλατφόρμα, οι εκκρεμότητες με τα στοιχεία των αγροτεμαχίων και η σύνδεση με το Κτηματολόγιο έχουν δημιουργήσει ένα δύσκολο σκηνικό, με την Περιφέρεια Κρήτης να έχει ήδη ζητήσει λύσεις για τις καθυστερήσεις.

Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που οι παραγωγοί ετοιμάζονται να μπουν στα λιόφυτα. Το λιομάζωμα ξεκινά σε λίγο και η φετινή συγκομιδή απαιτεί από τώρα σημαντική προετοιμασία, με το κόστος να παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους. Εργατικά χέρια, μεταφορές, ελαιοτριβεία, καύσιμα και καλλιεργητικές εργασίες προσθέτουν διαρκώς βάρος στον λογαριασμό, ενώ η εξεύρεση εργατών για την ελαιοσυγκομιδή εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο ζητούμενο για πολλές περιοχές της Κρήτης.

Στην εξίσωση μπαίνει και η τιμή του ελαιολάδου. Οι παραγωγοί καλούνται να ξεκινήσουν μια νέα περίοδο χωρίς να γνωρίζουν ακόμη πού θα διαμορφωθεί η αγορά. Οι πρώτες εκτιμήσεις για την Κρήτη μιλούν για αρχικές τιμές περίπου στα 3,80 έως 4,20 ευρώ το κιλό για το έξτρα παρθένο, ενώ την ίδια ώρα το κόστος παραγωγής παραμένει υψηλό.

Αυτό σημαίνει ότι για πολλούς το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο λάδι θα βγάλει φέτος το χωράφι, αλλά πόσα χρήματα θα μείνουν τελικά στην τσέπη μετά τα έξοδα της συγκομιδής. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο για όσους έχουν να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα τις οικονομικές υποχρεώσεις της καλλιέργειας και την αβεβαιότητα των ενισχύσεων. Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για όσους δεν προλάβουν να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις διαδικασίες μετατίθεται χρονικά, ενώ οι δυσκολίες του ΟΣΔΕ παραμένουν έντονες.

Έτσι, λίγο πριν αρχίσουν να γεμίζουν και πάλι τα λιόφυτα με εργάτες και ελαιοραβδιστικά, ο αγροτικός κόσμος της Κρήτης κάνει τους δικούς του υπολογισμούς. Πόσο θα κοστίσει το λιομάζωμα, αν θα βρεθούν τα απαραίτητα εργατικά χέρια, πόσο θα πουληθεί το λάδι και πότε θα μπουν στους λογαριασμούς οι ενισχύσεις.

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