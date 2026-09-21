Κρήτη: Ουρές στα ΚΥΔ για την προκαταβολή της επιδότησης τον Οκτώβριο – Τα «αγκάθια» με Κτηματολόγιο, Ε9

Σε αγώνα δρόμου με τον χρόνο έχουν αποδυθεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, προκειμένου να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το 2026 έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Στόχος όλων είναι να διασφαλίσουν την έγκαιρη καταβολή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, η οποία είναι προγραμματισμένη για το τέλος Οκτωβρίου.

Πάντως η εξόφληση αναμένεται μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και όπως και για τα οικολογικά σχήματα τα τιμολόγια των οποίων πρέπει να έχουν κατατεθεί έως 31 Οκτωβρίου. Όσοι δεν προλάβουν να ενεργοποιήσουν έως τις 25/9 και το πράξουν αργότερα θα λάβουν την προκαταβολή το Δεκέμβριο. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων εξελίσσεται πλέον κανονικά και το σύστημα είναι πλήρως λειτουργικό, ωστόσο η εικόνα στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) του νησιού μαρτυρά τη μεγάλη πίεση που επικρατεί. Δεκάδες παραγωγοί σχηματίζουν καθημερινά ουρές, προσπαθώντας να οριστικοποιήσουν τις δηλώσεις τους.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη, ο πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Γεωπόνων μελετητών-τεχνολόγων, Νίκος Κουτεντάκης, μετέφερε το κλίμα έντονης πίεσης που επικρατεί στον κλάδο, αναδεικνύοντας παράλληλα τα σοβαρά ιδιοκτησιακά «αγκάθια» που έρχονται στην επιφάνεια.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Κουτεντάκης, η διαδικασία έχει γίνει σαφώς πιο αυστηρή: «Χωρίς συμβόλαια και κτηματολόγιο, το Ε9 αποτελεί πλέον ισχνό στοιχείο για να προχωρήσει η αίτηση», επεσήμανε χαρακτηριστικά, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για όσους παραγωγούς δεν έχουν τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες των ακινήτων τους. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, μετά την οριοθέτηση και τον καθορισμό του πλαισίου συνυπευθυνότητας των ΚΥΔ —το οποίο πάντως δεν ικανοποιεί στον μέγιστο βαθμό τους φορείς— καθώς και τον καθορισμό των κανόνων επικάλυψης του Κτηματολογίου με το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS), δεν υφίσταται σήμερα κανένα συστημικό ή τεχνικό ζήτημα που να εμποδίζει την υποβολή.

Οι πρόσφατες τεχνικές παρεμβάσεις στην εφαρμογή myAGRO επέλυσαν επιμέρους προβλήματα. Τα όποια νέα ζητήματα προκύπτουν κατά τη χρήση καταγράφονται και αντιμετωπίζονται καθημερινά, ενώ εξετάζονται και πρόσθετες βελτιώσεις για τη διευκόλυνση παραγωγών και πυλών. Ωστόσο, ο κ. Κουτεντάκης ξεκαθάρισε ότι τα περισσότερα προβλήματα που αναδεικνύονται πλέον δεν αφορούν τη λειτουργικότητα της ψηφιακής πλατφόρμας, αλλά το ίδιο το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Το κρισιμότερο ζήτημα που απασχολούσε τον αγροτικό κόσμο ήταν η επικάλυψη των αγροτεμαχίων με τους Κωδικούς Αριθμούς Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) και την αντιστοίχιση με τον ΑΤΑΚ. Τη λύση στο πρόβλημα αυτό έδωσε η ΑΑΔΕ, ορίζοντας το ελάχιστο ποσοστό γεωχωρικής επικάλυψης στο 55%. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία των δηλώσεων. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός οι παραγωγοί θα μπορέσουν να εισπράξουν κανονικά τις ενισχύσεις τους και αφετέρω τα ΚΥΔ αποσυμφορούνται, ξεπερνώντας ένα σημαντικό γραφειοκρατικό εμπόδιο.

Την ίδια ώρα τα περιθώρια στενεύουν απειλητικά, καθώς η τελική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι δικαιούχοι στην πληρωμή της προκαταβολής του Οκτωβρίου, εκπνέει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Οι αρχές και οι μελετητές συστήνουν στους παραγωγούς να προσέλθουν άμεσα στα Κέντρα Υποδοχής έχοντας μαζί τους όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε να αποφευχθούν λάθη της τελευταίας στιγμής που θα μπορούσαν να στερήσουν τις κρίσιμες επιδοτήσεις από την κρητική ύπαιθρο.

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