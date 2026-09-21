Στην Περιφέρεια Κρήτης ο γενικός διευθυντής της DG REGIO Nicola de Michelis-Συνάντηση με τον Σταύρο Αρναουτάκη

Τον γενικό διευθυντή Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO) Nicola de Michelis, αρμόδιο για την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και την Ισπανία, υποδέχτηκε σήμερα, Δευτέρα (21/9), στην Περιφέρεια Κρήτης ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης.

Καλωσορίζοντας τον κ. Nicola de Michelis, ο Περιφερειάρχης Κρήτης επισήμανε την ανάγκη προώθησης των περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων και της διαχείρισής τους από τις Περιφέρειες της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι θα ήταν λανθασμένη πολιτική η διαχείρισή τους να γίνεται από την κεντρική διοίκηση.

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«Όλες οι Περιφέρειες της Ευρώπης ενώνουν τη φωνή τους για τη διεκδίκηση και διαχείριση των προγραμμάτων αυτών από την κεντρική εξουσία. Η πολιτική συνοχής φέρνει πραγματικά τον πολίτη κοντά στην Ευρώπη, είτε μένει στην Περιφέρεια, σε ένα χωριό, είτε σε μια μεγάλη πόλη», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης Κρήτης και Α΄Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ ενημέρωσε τον γενικό διευθυντή της DG REGIO ότι, σε επίπεδο Ελλάδας, υπάρχει ήδη ομόφωνη απόφαση της ΕΝΠΕ για τη διεκδίκηση της περιφερειακής διαχείρισης όλων των αναπτυξιακών προγραμμάτων.

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Ο κ. Nicola de Michelis συνοδευόταν από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κύπρου-Ελλάδας στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Παναγιώτη Πανταζάτο, και το στέλεχος Έλενα Μπανάβα, ενώ παρούσα ήταν και η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη», Μαρία Κασσωτάκη.

Στη συνέχεια, ο κ. Nicola de Michelis θα επισκεφθεί μαζί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης το νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης στη Μ. Καρδιωτίσσης, όπου θα ακολουθήσει σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων.

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