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Το μήνυμα του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Μικρασιατικού Ελληνισμού

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
clock 12:33 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το μήνυμα του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος:

Η Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, αποτελεί μέρα περισυλλογής και απότισης φόρου τιμής.

Φέρνουμε στη μνήμη μας τους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν από τη Μικρά Ασία, θύματα της τουρκικής βιαιότητας.

Τιμούμε το μεγαλείο των Μικρασιατών που μπόρεσαν να σταθούν όρθιοι μετά την ολοκληρωτική καταστροφή και να μεγαλουργήσουν στη μητέρα πατρίδα. Οι Μικρασιάτες Έλληνες, όπου και αν εγκαταστάθηκαν, ενσωματώθηκαν με τον γηγενή πληθυσμό και κατάφεραν να εμπλουτίσουν τη νεοελληνική παράδοση και τον πολιτισμό.

Ως Περιφέρεια Κρήτης, στρέφουμε το βλέμμα στο παρελθόν για να φωτίσουμε το μέλλον και τιμούμε τη θυσία των ηρώων της Μικρασιατικής Καταστροφής.

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