Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η Αρχή για το «μαύρο» χρήμα ερευνά Θεοδωρόπουλο και Γάκα

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος έχουν μπει οι δύο γιατροί που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα.

Σύμφωνα με το Star, οι ελεγκτικές αρχές ερευνούν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας των δύο γιατρών και ιδιοκτητών του ιατρείου Stem Cell στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής. Θα γίνει πλήρης καταγραφή της περιουσιακής τους κατάστασης, για να δουν στη συνέχεια, μετά από κατάλληλες διασταυρώσεις, αν όλα αυτά προήλθαν από νόμιμη δραστηριότητα.

Η Αρχή έχει στη διάθεσή της στοιχεία που δεν έχουν δει ακόμη το φως της δημοσιότητας και πιθανότατα να μη σχετίζονται με την ιατρική τους ιδιότητα, αλλά με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Η Αρχή θα ψάξει τα πάντα, ακόμη και το περιβόητο ρολόι των 200.000 ευρώ. Αν το δήλωσαν, αν το αγόρασε νόμιμα ο κατηγορούμενος γιατρός και αν στην περίπτωση που ήταν δώρο, δηλώθηκε ως τετοιο, αφού η αξία του ήταν μεγάλη.

Επιπλέον θα ελέγξουν:

τα ακίνητα, ακόμη και το ενοικιαζόμενο στο Ψυχικό, αλλά και αυτό στην Αγία Παρασκευή,

τα αυτοκίνητα,

τα δύο ιατρεία τους,

τα μηχανήματα,

τσάντες, πίνακες και οτιδήποτε ακριβό.

Επίσης θα ελεγχθεί αν κόβονταν παραστατικά για το ιατρείο που χρησιμοποιούνταν και ως χώρος για σεμινάρια.

Επιπλέον, η Αρχή περιμένει στοιχεία τόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο όσο και την Εισαγγελία και για τον περιβόητο τιμοκατάλογο για τα ραντεβού και τις συνεργασίες με φαρμακεία. Στη συνέχεια, οι αρμόδιες αρχές μπορεί να προχωρήσουν σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών.

Ο Θεοδωρόπουλος εκπαίδευε γιατρό από τις Φιλιππίνες

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, το οποίο δείχνει τον προφυλακισμένο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατρό, Ηλία Θεοδωρόπουλο, να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβιας θεραπείας βλαστοκυττάρων σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το ΕΡΤnews, ο γιατρός υποβάλλει την ασθενή σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα για την ολιστική ευεξία στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η γιατρός, μάλιστα, τον ευχαρίστησε σε ανάρτησή της, που την εκπαιδεύει στη συγκεκριμένη θεραπεία ώστε να μπορεί και εκείνη να την εφαρμόσει.

Το στιγμιότυπο απαθανατίστηκε στις 20 Μαΐου στο Κολωνάκι και η εκπαιδευόμενη, εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες που εξειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική, τη δερματολογία, την αισθητική ιατρική και την επιστήμη των βλαστοκυττάρων.

Διασώστης ΕΚΑΒ για Μαζωνάκη: «Ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε - Δεν μας έδωσαν καμιά πληροφορία»

Καμία διάθεση συνεργασίας με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δεν είχαν οι γιατροί της Stem Cell Clinic αναφορικά με την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως αποκάλυψε ο εκ των διασωστών που έσπευσε στο συμβάν στο «ιατρείο» της Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Όπως περιέγραψε o διασώστης Λεωνίδας Σιδηρόπουλος, μιλώντας στο Open «οι γιατροί δεν μας έδωσαν πληροφορίες ούτε για το ιστορικό του ασθενή, ούτε αν είχε κάποια πάθηση, ούτε αν παίρνει κάποια αγωγή ώστε να βοηθήσουν και το έργο μας και το έργο του νοσοκομείου στο οποίο θα γινόταν η διακομιδή».

«Το μόνο που μας είπαν είναι ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης ότι είναι 10 λεπτά εκεί και ότι δεν πρόλαβαν να κάνουν κάτι» πρόσθεσε ο διασώστης του ΕΚΑΒ.

«Φτάσαμε σε 3'»

Σύμφωνα με τον διασώστη, η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ υπήρξε ακαριαία, καθώς τόσο η μηχανή όσο και το ασθενοφόρο έφτασαν στο σημείο μόλις 3 λεπτά μετά την κλήση.

«Δεν προλαβαίνεις να δεις το πρόσωπο του ανθρώπου εκείνη τη στιγμή. Κοιτάς μόνο αν αναπνέει, το χρώμα του και τα μάτια του. Για εμάς όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι», είπε χαρακτηριστικά για το γεγονός ότι επρόκειτο για κάποιον τόσο διάσημα και πρόσθεσε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήταν ήδη ωχρός και σε κατάσταση ανακοπής, με το πλήρωμα να ξεκινά αμέσως τις προσπάθειες ΚΑΡΠΑ.

Τι συνέβη με την καρέκλα

Απαντώντας στις αιτιάσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών ότι η μεταφορά έγινε με καρέκλα αντί για φορείο -ισχυρισμός που συνοδεύτηκε από την κατηγορία ότι διακόπηκε η ΚΑΡΠΑ- ο διασώστης ξεκαθαρίζει την τακτική που ακολουθήθηκε: «Το να βάλουμε φορείο μέσα σε ένα δωμάτιο διαμερίσματος θα έπαιρνε 15 με 20 λεπτά, κάτι που θα ήταν μοιραίο για τον ασθενή. Τα παιδιά δεν σταμάτησαν ούτε δευτερόλεπτο τις συμπιέσεις. Παράλληλα, μέλος του πληρώματος κατέβασε την καρέκλα, ενώ το φορείο είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας».

Όπως επισημαίνει, η μεταφορά διήρκησε μόλις 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια των οποίων η ΚΑΡΠΑ συνεχίστηκε κανονικά.

«Δεν λειτουργούσε ο απινιδωτής του ιατρείου»

Όπως είπε ο κ. Σιδηρόπουλος, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν συμπιέσεις και χορήγησαν δύο φορές από 1 mg αδρεναλίνης, ωστόσο, ο απινιδωτής που διέθεταν στο ιατρείο δεν λειτουργούσε.

«Μας είπαν μόνοι τους ότι ο απινιδωτής δεν δούλεψε. Τον είδαμε στα πόδια του ασθενή», σημειώνει, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της έγκαιρης απινίδωσης: «Τα πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης αναφέρουν ότι η έγκαιρη απινίδωση στα πρώτα 3 έως 5 λεπτά δίνει ποσοστό επιβίωσης κοντά στο 60%. Αν είχαν γίνει γρήγορα αυτές οι ενέργειες, θα υπήρχαν πολλές πιθανότητες».

«Δεν μας έδωσαν το ιστορικό του»

Επιπλέον, ο διασώστης κατήγγειλε ότι οι γιατροί δεν παρείχαν στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ τις απαραίτητες πληροφορίες για το ιστορικό ή για το αν ελάμβανε φαρμακευτική αγωγή ο Γιώργος Μαζωνάκης, στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους διασώστες και στη συνέχεια το προσωπικό των επειγόντων του νοσοκομείου.

«Το μόνο που μας είπαν ήταν ότι πρόκειται για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ότι βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση για 10 λεπτά και ότι οι ίδιοι δεν προλάβαιναν να κάνουν κάτι παραπάνω», κατέληξε.

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