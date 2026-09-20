Συμβόλαιο θανάτου της τουρκικής μαφίας με ελεύθερο σκοπευτή απέτρεψε η ΕΛ.ΑΣ.

Σχέδιο εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των «Daltonlar», τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες.

Ένα τελευταίο επεισόδιο αυτής της σύγκρουσης εξελίχθηκε στη Θεσσαλονίκη πριν από έξι ημέρες, όταν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, αξιοποιώντας πληροφορίες από την Interpol και υπηρεσίες του εξωτερικού, συνέλαβαν στις Συκιές έναν 36χρονο και έναν 30χρονο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου.

Οι αστυνομικοί τούς εντόπισαν την ώρα που έβγαιναν από ισόγεια αποθήκη. Ο ένας κρατούσε χάρτινη συσκευασία και ο άλλος μία μπλε σακούλα. Στο εσωτερικό τους βρέθηκαν ένα πολεμικό όπλο γιουγκοσλαβικής προέλευσης, στο οποίο είχε προσαρμοστεί σκοπευτική διόπτρα ακριβείας, ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi, ασύρματοι και φυσίγγια.

Ο 36χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε παραλάβει τα όπλα στις 10 Σεπτεμβρίου από άγνωστο άτομο στην περιοχή της Ευκαρπίας, για λογαριασμό 49χρονου Τούρκου που κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, ο οπλισμός επρόκειτο στη συνέχεια να παραδοθεί σε μέλος των «Daltonlar».

Παρά τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους οι Αρχές για σχεδιαζόμενη εκτέλεση και τον οπλισμό που κατασχέθηκε, οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

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