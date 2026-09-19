Τραμπ: Υπέγραψε ιστορικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας με δασμούς έως 100%

Σε ισχύ τέθηκε το νέο πακέτο κυρώσεων των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας, μετά την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες νομοθετικές κινήσεις της Ουάσινγκτον για την άσκηση οικονομικής πίεσης στη Μόσχα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο νέος νόμος βάζει στο στόχαστρο, μεταξύ άλλων, τον ενεργειακό και αμυντικό τομέα της Ρωσίας, αλλά και τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Παράλληλα, προβλέπονται μέτρα σε βάρος Ρώσων αξιωματούχων και άλλων προσώπων ή οντοτήτων που συνδέονται με τη Μόσχα.

Ο νόμος φέρει το όνομα του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Ιούλιο και υπήρξε από τους βασικούς εισηγητές της πρωτοβουλίας και υποστηρικτής της ενίσχυσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Το νομοσχέδιο είχε εγκριθεί από τη Γερουσία τον Αύγουστο, ενώ πέρασε και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πριν φτάσει στο γραφείο του Αμερικανού προέδρου.

Δασμοί έως 100% – Στο επίκεντρο Κίνα και Ινδία



Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα που αποκτά πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς έως και 100% σε χώρες που βρίσκονται μεταξύ των μεγαλύτερων αγοραστών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Κίνα και η Ινδία, δύο από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Μόσχας στον ενεργειακό τομέα.

Η υπογραφή του νόμου έρχεται, μάλιστα, λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον.

Η Ινδία έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι σκοπεύει να συνεχίσει την προσπάθεια διαφοροποίησης των πηγών από τις οποίες προμηθεύεται πετρέλαιο. Το Νέο Δελχί διατηρεί παραδοσιακά στενές σχέσεις με τη Ρωσία και συνέχισε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου παρά τις δυτικές κυρώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γονείς άφησαν ένα μικρό παιδί να πεθάνει ενώ άκουγαν δυνατά μουσική – «Μάλλον ήρθε η ώρα της»

«Είμαι ο πρώτος στον κόσμο!»: Πανικός στην Αυστραλία για το iPhone 18!





Ζελένσκι: «Ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο»



Την υπογραφή του νόμου χαιρέτισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είχε στηρίξει έντονα την πρωτοβουλία και την είχε προωθήσει και κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον τον Ιούλιο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον νόμο «ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο, ικανό να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο τρομοκρατίας και να ωθήσει τη Ρωσία να κάνει ειρήνη».

«Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αυστηρές προκειμένου να ευοδωθούν όλες οι προσπάθειες για την ειρήνη —συμπεριλαμβανομένων των κοινών διπλωματικών μας προσπαθειών με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τους άλλους συμμάχους μας», πρόσθεσε.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ πραγματοποίησαν πρόσφατα επαφές σε Κίεβο και Μόσχα, στο πλαίσιο των προσπαθειών για επανεκκίνηση του διαλόγου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Νέο πακέτο 2,68 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία



Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση στην Ουκρανία εξοπλισμού για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2,68 δισ. δολαρίων.



Το πακέτο περιλαμβάνει πυραύλους, εκτοξευτήρες, ραντάρ αντιμετώπισης drones και άλλον εξοπλισμό.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «αν ολοκληρωθεί η προτεινόμενη αγορά, η Ουκρανία θα τη χρηματοδοτήσει μέσω ενός συνδυασμού ευρωπαϊκών συνεισφορών και πόρων του προγράμματος χρηματοδότησης ξένων στρατών των ΗΠΑ τα οποία είχαν διατεθεί επί της προηγούμενης κυβέρνησης».

«Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος είναι 2,68 δισεκ. δολάρια», διευκρίνισε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.