«Είμαι ο πρώτος στον κόσμο!»: Πανικός στην Αυστραλία για το iPhone 18!

Υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν λίγες ημέρες για να αγοράσουν ένα νέο κινητό. Και υπάρχουν κι εκείνοι που θεωρούν ότι η κυκλοφορία ενός iPhone είναι… γεγονός παγκόσμιας ιστορίας.

Κάπως έτσι, το πρωί της Παρασκευής (18/9) το Apple Store στην George Street του Σίδνεϊ μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης των πιο φανατικών φίλων της τεχνολογίας, καθώς η Αυστραλία έγινε μία από τις πρώτες αγορές στον κόσμο όπου κυκλοφόρησε το νέο iPhone 18.

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Κάποιοι πελάτες είχαν φτάσει από την προηγούμενη ημέρα, έστησαν «στρατόπεδο» έξω από το κατάστημα και περίμεναν υπομονετικά να ανοίξουν οι πόρτες, με έναν και μοναδικό στόχο: να είναι οι πρώτοι που θα κρατήσουν στα χέρια τους τη νέα συσκευή.







Η μάχη για το «πρώτος άνθρωπος με iPhone 18»



Ο 20χρονος Lachlan Collyer ήταν από τους πρώτους που βρέθηκαν στην ουρά και όταν βγήκε από το κατάστημα κρατώντας το νέο iPhone 18 Pro στο χρώμα «Glacier ice blue», πίστεψε ότι είχε γράψει το όνομά του στην ιστορία των Apple fans.

Όμως, λίγο αργότερα, ένας άλλος άνδρας αποφάσισε να διεκδικήσει το ίδιο… τρόπαιο.

Μπροστά στις κάμερες σήκωσε το δικό του κινητό ψηλά και άρχισε να φωνάζει πως εκείνος ήταν ο πραγματικός πρώτος κάτοχος του νέου iPhone.







«Είμαι ο πρώτος! Είμαι ο πρώτος! Όλα τα νέα λένε ψέματα!», φώναξε, προκαλώντας στιγμές έντασης έξω από το κατάστημα.

Παρά το μικρό «δράμα» της στιγμής, ο Collyer παρέμεινε το πρόσωπο που οι παρευρισκόμενοι και το προσωπικό της Apple θεωρούσαν ως τον πρώτο πελάτη που πέρασε την πόρτα του καταστήματος.







Η χαρά των πρώτων αγοραστών



Ο νεαρός αγοραστής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νέα συσκευή, μιλώντας για τη σημασία της νέας τεχνολογίας που φέρνει το iPhone 18.

«Το να έχω το πρώτο προϊόν είναι απίστευτα συναρπαστικό», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα σημαντική τη νέα γενιά επεξεργαστών και την κατεύθυνση που ακολουθεί η Apple.

Την ίδια στιγμή, άλλοι φίλοι της εταιρείας περίμεναν απλώς να δουν από κοντά τα νέα χρώματα και τις αλλαγές της συσκευής.







Η 26χρονη Mehak Dhiman και ο 24χρονος Shav Chandra είχαν φτάσει από νωρίς το πρωί, καθώς δεν μπορούσαν να αποφασίσουν ανάμεσα στο «Glacier blue» και το νέο «Burgundy».

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Ανυπομονούμε να το δούμε από κοντά», ανέφεραν.

Το νέο αναδιπλούμενο iPhone κλέβει επίσης τις εντυπώσεις



Πέρα από το iPhone 18, οι επισκέπτες του καταστήματος είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά και το iPhone Duo, το πρώτο αναδιπλούμενο τηλέφωνο της Apple, πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

Αρκετοί δήλωσαν ενθουσιασμένοι να το δοκιμάσουν, ακόμη κι αν δεν σκόπευαν να το αγοράσουν άμεσα.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα νέα Apple Watch Ultra 4 και AirPods 5, ενώ άλλα προϊόντα της εταιρείας αναμένεται να κυκλοφορήσουν τις επόμενες ημέρες.

Για μία ακόμη φορά, η Apple απέδειξε πως η κυκλοφορία ενός νέου iPhone δεν είναι απλώς μια τεχνολογική ανακοίνωση. Για εκατοντάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο είναι μια μικρή τελετουργία – με ουρές, ξενύχτια και, όπως φάνηκε στο Σίδνεϊ, ακόμη και… μάχη για το ποιος θα πει πρώτος «το έχω».

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