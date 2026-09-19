Μαρινάκης για επίδομα ανεργίας: Το «δύο μήνες και πάπαλα» δεν ειπώθηκε ποτέ, ήταν προσωπική μου άποψη

Θέση για την συζήτηση που ξεκίνησε μετά τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, πήρε μιλώντας σήμερα το πρωί στο MEGA ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Το “δύο μήνες και πάπαλα” δεν ειπώθηκε ποτέ. Αλίμονο αν λεγόταν κάτι τέτοιο. Ήταν μια καθαρά προσωπική πρόταση που βασιζόταν στη λογική της επιδότησης εργασίας. Το έκλεισε το θέμα ο πρωθυπουργός, όπως ακριβώς είχαμε απαντήσει και όλοι όσοι εκπροσωπούμε την κυβέρνηση. Ήταν σαφής ο πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πέραν από αυτά τα οποία είπε ο πρωθυπουργός. Εγώ, όπως είπα και στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι υπερασπίστηκαν τέλος πάντων τη δυνατότητα και το δικαίωμα που έχει ένας νέος άνθρωπος και ένας μεγαλύτερης ηλικίας πολιτικός να πει κάποιες προσωπικές του σκέψεις», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια και τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα εμποδίζεται από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και τις οροφές δαπανών, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια μείωση χωρίς ευρωπαϊκή έγκριση για εξαίρεση των δαπανών αυτών.

«Ο πρωθυπουργός δεν είπε ότι χρειάζεται άδεια ή ειδική απόφαση συνολική για την ακρίβεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσουμε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά χρειάζεται μια συνολική απόφαση της Ευρώπης για να εξαιρεθούν οι έκτακτες δαπάνες αυτές από την ρήτρα δαπανών, δηλαδή από αυτό που λέμε οροφές δαπανών».

«Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι αυστηροί δημοσιονομικοί κανόνες στην Ευρώπη περί οροφών δαπανών, πάνω από τις οποίες δεν μπορεί να ξεπεράσει κανένα κράτος. Το μόνο που μπορεί να κάνει, αν θέλει λοιπόν, όσο έχει φτάσει στις οροφές δαπανών να κάνει για να δώσει κάτι παραπάνω, όπως λέει η αντιπολίτευση, είναι να πάρει έναν φόρο, όχι έκτακτο, μόνιμο».

«Προφανώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ληφθούν, ελπίζω να ληφθούν ή τέλος πάντων θα συζητηθεί αν θα ληφθούν αποφάσεις. Δεν μπορώ ούτε να γνωρίζω ούτε να προεξοφλήσω αποφάσεις, σε επίπεδο μάλιστα ηγετών. Γίνονται προφανώς συζητήσεις. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ανάγκες. Ο πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι σε όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα προσπαθεί να πιέζει προς την κατεύθυνση στήριξης, χωρίς όμως να φτάσουμε πάλι σε εποχές όπου δεν μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση».

Αντ’ αυτού, προανήγγειλε στοχευμένες παρεμβάσεις για την ανακούφιση των πολιτών, όπως η διεύρυνση και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, καθώς και η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία.

Για τις δημοσκοπήσεις

Σχολιάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε πως τα ευρήματα αυτών δείχνουν μια πολύ καλή βάση με ορίζοντα την επίτευξη αυτοδυναμίας στο τέλος της τετραετίας.

«Το σύνολο των δημοσκοπήσεων τοποθετεί τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας λίγο πάνω από το 30%. Να το δούμε αυτό υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι είμαστε 7 χρόνια στην εξουσία με πολλά σημαντικά που έχουν γίνει, και λάθη τα οποία προφανώς διορθώνονται και πρέπει να διορθωθούν, είναι θεωρώ μια πάρα πολύ καλή αφετηρία για να φτάσουμε στον εφικτό στόχο, που μόνο εύκολος δεν είναι, προφανώς πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, που είναι η αυτοδυναμία. Αυτό οι πολίτες θα το αποφασίσουν».

Παράλληλα, κατηγόρησε για παροχολογία τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι τα προγράμματά τους είναι πρόχειρα, αντιφατικά και στερούνται σοβαρής κοστολόγησης, σε αντίθεση με τις πλήρως κοστολογημένες εξαγγελίες της κυβέρνησης.

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη & τις απαντήσεις Πλεύρη

«Από τη στιγμή που η δικαιοσύνη έχει αναλάβει μια υπόθεση και η υπόθεση αυτή, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει και σύλληψη, έχει πάρει το δρόμο του ανακριτή, του εισαγγελέα, υπάρχουν τόσο σημαντικές αποφάσεις περί ποινικών διώξεων, απολογιών και τα σχετικά, δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κάτι παραπάνω η κυβέρνηση. Η δικαιοσύνη θα δει τι έγινε, τι δεν έγινε, ποια είναι η ποινική ευθύνη. Ήδη οι κατηγορίες που έχουν αποδοθεί είναι πάρα πολύ σοβαρές. Αυτό είναι λοιπόν το κομμάτι του τι συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη αυτές τις κρίσιμες ώρες», είπε για την υπόθεση Μαζωνάκη.

Με το ΠΑΣΟΚ να αποκαλύπτει πως οι δύο γιατροί του Κολωνακίου και ο Θάνος Πλεύρης είχαν συστήσει σωματείο, με τους τρεις τους να εμφανίζονται ως μέλη της προσωρινής πενταμελούς διοικούσας επιτροπής, ο κος Πλεύρης στη συνέχεια δήλωσε πως γνώριζε τον 58χρονο γιατρό από το 2012 μέσω της συμμετοχής τους στο «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο», διευκρινίζοντας ότι τότε επρόκειτο για «γνωριμία» στο πλαίσιο του σωματείου και πως η προσωπική του επαφή με τον γιατρό, ως ασθενούς, ξεκίνησε το 2016.

Από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τον κο Πλεύρη, σημειώνοντας πως πραγματοποιείται απόπειρα σύνδεσής του με την υπόθεση Μαζωνάκη.

«Κανένα θέμα Πλεύρη δεν υπάρχει. Εδώ προσπαθεί να γίνει μία ακόμα σύνδεση μεταξύ δύο διαφορετικών συζητήσεων. Αυτά τα οποία κατηγορούν τον κο Πλεύρη, μιλάμε ότι είναι το 2012. Ο κύριος Πλεύρης ειλικρινέστατα βγήκε και είπε ότι τον γνώριζε τον γιατρό αυτόν επειδή ήταν ένας εκ των ανθρώπων που συμβουλεύτηκε, ένας εκ των επιστημόνων που συμβουλεύτηκε μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια υγείας που είχε, και μάλιστα είχε μιλήσει και με πολύ ανθρώπινο τρόπο για αυτό».

«Είπε το μείζον της γνωριμίας του. Προφανώς μας καλύπτουν (σ.σ.: οι απαντήσεις Πλεύρη) και είναι και άσχημο πράγμα στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας, που είναι ένα από τα αγαπημένα σπορ ενός μικρού μέρους μέσων μαζικής ενημέρωσης και ενός μέρους του πολιτικού συστήματος, να συνδέουμε δύο άσχετα μεταξύ τους δεδομένα».

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