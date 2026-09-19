Super League: Ντέρμπι Άρης - Ηρακλής σήμερα στη Θεσσαλονίκη - Την Κυριακή ο ΟΦΗ με Αστέρα στο Παγκρήτιο

Με δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η δράση στη Super League, που εισέρχεται σήμερα (19/9) στην 5η αγωνιστική.
Μετά το ΠΑΟΚ-Άρης, σειρά παίρνει το Άρης-Ηρακλής στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (19:30), σε μια αγωνιστική που περιλαμβάνει αρκετές ενδιαφέρουσες εκτός έδρας αποστολές για τους μεγάλους του πρωταθλήματος.
Ο Άρης θέλει να αφήσει πίσω του το άσχημο ξεκίνημα, αλλά και την προσπάθεια που χρειάστηκε για να νικήσει τη Μαρκό στο Κύπελλο με 1-0. Οι «κίτρινοι» του Μιχάλη Γρηγορίου δεν πήραν αυτό που ήθελαν στο προηγούμενο παιχνίδι τους και έχουν παράπονα από τη διαιτησία, όπως και ο Ηρακλής.
Ο «Γηραιός», πάντως, έφυγε με τον βαθμό από το Πανθεσσαλικό απέναντι στον Ατρόμητο (1-1) και ψάχνει μια μεγάλη νίκη στο ντέρμπι, πριν επιστρέψει στο Καυτανζόγλειο.
Στο άλλο παιχνίδι του Σαββάτου, ο Ατρόμητος περιμένει την Κηφισιά στο Περιστέρι (19:00). Οι δύο ομάδες προέρχονται από ήττες στο Κύπελλο, με τον Ατρόμητο να χάνει 1-0 από τον ΠΑΟΚ και την Κηφισιά 2-0 από τον Παναθηναϊκό.
Αμφότερες εξακολουθούν να αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα και το μεταξύ τους παιχνίδι αποκτά έτσι ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Την Κυριακή ο Ευρωπαίος ΟΦΗ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης.
Ακολουθεί το αναλυτικό τηλεοπτικό πρόγραμμα με τα κανάλια μετάδοσης για την 5η αγωνιστική της Super League:
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026
19:00 Ατρόμητος – Κηφισιά 🖥️ NOVASPORTS 2HD
19:30 Άρης – Ηρακλής 🖥️ NOVASPORTS PRIME
\Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026
17:00 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 🖥️ NOVASPORTS 2HD
18:00 Βόλος – ΑΕΚ 🖥️ MAGENTA SPORT 1 LEAGUE
19:00 ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR 🖥️ MAGENTA SPORT 2 LEAGUE
19:30 Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 🖥️ NOVASPORTS PRIME
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