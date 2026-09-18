Το νησί που θυσίασε τις κατσίκες του για να σωθεί από την οικολογική καταστροφή

Η εισαγωγή αιγών στα νησιά των Σεϋχελλών δημιούργησε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα διατήρησης της φύσης, με μία από τις πρώτες προσπάθειες εξάλειψης να καταγράφεται στο νησί Aride το 1920. Η μελέτη καταγράφει πώς τα εισαγόμενα θηλαστικά αποτέλεσαν στόχο προγραμμάτων διατήρησης σε ολόκληρο τον δυτικό Ινδικό Ωκεανό.

Oι ζημιές την βλάστηση

Οι αίγες συγκαταλέγονταν στα είδη που θεωρούνταν τα πιο επιζήμια, καθώς μπορούσαν να αλλοιώσουν σημαντικά τη βλάστηση των νησιών. Στο Aride, η αντίδραση ήρθε δεκαετίες μετά την εισαγωγή των ζώων, καθιστώντας την απομάκρυνση των αιγών από το νησί μία από τις πρώτες καταγεγραμμένες περιπτώσεις εξάλειψης θηλαστικών στην περιοχή.

Η βόσκησή τους μπορούσε να ασκήσει πρόσθετη πίεση στα ιθαγενή φυτά, ιδιαίτερα στα μικρά νησιά όπου οι βιότοποι είναι περιορισμένοι και απομονωμένοι. Επομένως, η απομάκρυνση των ζώων αποτέλεσε σημαντικό βήμα για την προστασία της βλάστησης και την ανάκαμψη των ιθαγενών οικοσυστημάτων από την παρατεταμένη πίεση της βόσκησης. Τέτοιες προσπάθειες εξάλειψης ανέδειξαν επίσης πώς η απομάκρυνση εισαγόμενων ζώων μπορεί να καταστεί καθοριστική για τη διαφύλαξη των ευαίσθητων νησιωτικών βιοτόπων και των κοινοτήτων ιθαγενών φυτών.

Γιατί απομακρύνθηκαν οι αίγες από το νησί των Σεϋχελλών 50 χρόνια μετά την εισαγωγή τους;

Το πρόβλημα αποτελούσε μέρος ενός πολύ ευρύτερου φαινομένου σε ολόκληρο τον δυτικό Ινδικό Ωκεανό. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο Gérard Rocamora και οι συνεργάτες του κατέγραψαν 74 προσπάθειες εξάλειψης εισαγόμενων θηλαστικών σε 45 νησιά της περιοχής. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις Σεϋχέλλες, τον Μαυρίκιο και τις εξαρτώμενες περιοχές του, ή στα Îles Éparses.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι αίγες συγκαταλέγονταν στα μεγαλύτερα εισαγόμενα φυτοφάγα ζώα που αποτέλεσαν στόχο των υπευθύνων για τη διατήρηση της φύσης. Η παρουσία τους ήταν ιδιαίτερα προβληματική για τα μικρά νησιά, καθώς η βλάστηση εκεί είχε εξελιχθεί απουσία πολλών από τα θηλαστικά που βόσκουν και απαντώνται στις μεγάλες ηπείρους.

Η μελέτη προσδιορίζει το νησί Aride στις Σεϋχέλλες ως την τοποθεσία όπου καταγράφηκε η πρώτη εξάλειψη θηλαστικών στην περιοχή του δυτικού Ινδικού Ωκεανού. Εκεί, οι αίγες εξαλείφθηκαν με θανάτωση (πυροβολισμούς) πριν από το 1920, σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ερευνητές.

Αυτή η πρώιμη επιχείρηση ήταν σημαντική, καθώς κατέδειξε ότι η απομάκρυνση ενός εισαγόμενου ζώου μπορούσε να καταστεί προτεραιότητα για τη διατήρηση του περιβάλλοντος, όταν η παρουσία του απειλούσε τον φυσικό χαρακτήρα ενός νησιού.

Το νησί Aride αποτέλεσε πεδίο πρώιμων δοκιμών για τη διατήρηση της φύσης.

Το Aride δεν ήταν το μοναδικό νησί των Σεϋχελλών όπου οι αίγες αποτέλεσαν πρόβλημα. Η μελέτη καταγράφει μεταγενέστερες προσπάθειες απομάκρυνσης άγριων αιγών και σε άλλα νησιά, αναδεικνύοντας πώς το ζήτημα εξελίχθηκε σε μια ευρύτερη πρόκληση διατήρησης της φύσης.

Οι ερευνητές κατέγραψαν προσπάθειες εξάλειψης πληθυσμών κατσικιών σε 5 νησιά, καλύπτοντας εκτάσεις έως και 11.115 εκταρίων. Η διαδικασία αυτή διέφερε σημαντικά από τη διαχείριση μικρών πληθυσμών ζώων κοντά σε ανθρώπινους οικισμούς. Οι ομάδες διατήρησης έπρεπε να ερευνήσουν περιοχές όπου τα εισαχθέντα ζώα μπορούσαν να κινούνται ελεύθερα και να επιβιώνουν χωρίς άμεση ανθρώπινη φροντίδα.

Το ιστορικό αυτό καταδεικνύει επίσης γιατί η διατήρηση της φύσης στα νησιά μπορεί να απαιτεί διαφορετική προσέγγιση από τη διαχείριση της άγριας ζωής στην ηπειρωτική χώρα. Μόλις ένα εισαχθέν είδος εγκατασταθεί σε μια περιοχή, η απλή μείωση του αριθμού του ενδέχεται να μην αρκεί. Τα ζώα μπορούν να επιβιώσουν σε μικρούς αριθμούς και να αναπαραχθούν εκ νέου, επιτρέποντας στον πληθυσμό να ανακάμψει.

Για τον λόγο αυτό, τα μεταγενέστερα προγράμματα εξάλειψης περιλάμβαναν συχνά πολύ πιο οργανωμένες έρευνες και επαναλαμβανόμενη παρακολούθηση.

Τι συνέβη καθώς επεκτείνονταν τα προγράμματα εξάλειψης

Η μελέτη δείχνει ότι οι εργασίες εξάλειψης στις Σεϋχέλλες απέκτησαν σταδιακά μεγαλύτερη έκταση. Αν και η επιχείρηση απομάκρυνσης αιγών στο νησί Aride πραγματοποιήθηκε πριν από το 1920, τα τρία τέταρτα του συνόλου των προσπαθειών εξάλειψης που καταγράφηκαν στην έρευνα έλαβαν χώρα μετά το 2000.

Αυτή η αύξηση αντικατόπτριζε μια εντεινόμενη προσπάθεια αποκατάστασης των νησιωτικών οικοσυστημάτων μέσω της απομάκρυνσης εισαγόμενων θηλαστικών, αντί για τον απλό έλεγχο του πληθυσμού τους. Οι ερευνητές κατέγραψαν προσπάθειες εξάλειψης που αφορούσαν 9 είδη εισαγόμενων θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένων αιγών, λαγών, κουνελιών, γατών, αρουραίων και ποντικών.

Οι αίγες ξεχώριζαν λόγω του μεγέθους τους και της ικανότητάς τους να καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες βλάστησης. Αποτέλεσαν στόχο σε νησιά όπου οι ειδικοί στη διατήρηση της φύσης θεωρούσαν την παρουσία τους ασύμβατη με τα αυτόχθονα οικοσυστήματα.

Στις Σεϋχέλλες καταγράφηκαν επανειλημμένα προγράμματα απομάκρυνσης αιγών.

Το Aldabra αποτέλεσε αργότερα την τοποθεσία ενός από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα εξάλειψης αιγών στις Σεϋχέλλες, αν και η μελέτη διαχωρίζει αυτή την περίπτωση από τις προηγούμενες, όπου οι αίγες εξαλείφθηκαν μετά από μέτρα ελέγχου. Καταγράφει προσπάθειες εξάλειψης σε διάφορα νησιά εντός της ατόλης, αναδεικνύοντας πόσο δύσκολη μπορεί να καταστεί η πλήρης απομάκρυνση όταν οι αίγες έχουν ήδη εγκατασταθεί σε μια μεγάλη περιοχή.

Οι ερευνητές επισημαίνουν επίσης ότι τα αρχεία εξάλειψης πρέπει να διακρίνουν μεταξύ της σκόπιμης εξάλειψης ενός πληθυσμού και της απλής εξαφάνισης των ζώων μετά από μέτρα ελέγχου. Αυτή η διάκριση είναι σημαντική κατά τη σύγκριση της επιτυχίας των προγραμμάτων διατήρησης.

Τι αποκαλύπτει η μελέτη για την αποκατάσταση των νησιών;

Η ιστορία των αιγών στις Σεϋχέλλες καταδεικνύει πώς μια εισαγωγή ειδών, η οποία αρχικά μπορεί να φαίνεται ασήμαντη, είναι δυνατόν να εξελιχθεί σε ζήτημα διατήρησης που διαρκεί για γενιές. Τα ζώα δεν ήταν αυτόχθονα στα νησιά, ωστόσο, μόλις εγκαταστάθηκαν, έγιναν μέρος του τοπίου και απαιτήθηκε σκόπιμη δράση για την απομάκρυνσή τους.

Το ευρύτερο σύνολο δεδομένων της μελέτης δείχνει ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο πρόβλημα. Σε ολόκληρη την περιοχή του δυτικού Ινδικού Ωκεανού, ειδικοί στη διατήρηση της φύσης επιχείρησαν να απομακρύν. Για τις Σεϋχέλλες, οι κατσίκες αποτέλεσαν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του λόγου για τον οποίο η αποκατάσταση ενός νησιού μπορεί να συνεπάγεται την απομάκρυνση ειδών αντί για την προσθήκη τους.

Η εξάλειψη των κατσικιών στο νησί Aride πριν από το 1920 αποτέλεσε ένα πρώιμο παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, την οποία ακολούθησαν, δεκαετίες αργότερα, όλο και πιο φιλόδοξες επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές. Πάνω από έναν αιώνα μετά την πρώτη καταγεγραμμένη εξάλειψη κατσικιών, η περίπτωση αυτή παραμένει παράδειγμα του πώς η προστασία του ιθαγενούς οικοσυστήματος ενός νησιού μπορεί ενίοτε να σημαίνει την απομάκρυνση ενός ζώου που κάποτε εισήγαγαν οι άνθρωποι.

Πηγή: www.wolrdenergynews.gr

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