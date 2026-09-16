Ποτάμι έγινε καταγάλανο από μυστηριώδη μόλυνση: «Μην κολυμπήσετε»

Έντονα μπλε χρώμα πήρε το Littleham Brook στο Έξμουθ του Ντέβον, στη Βρετανία, προκαλώντας την προειδοποίηση προς τους πολίτες να μην κολυμπούν στην κοντινή παραλία, καθώς οι Αρχές εξακολουθούν να εξετάζουν την ουσία. Η Environment Agency ενημερώθηκε για την παρουσία της μπλε ουσίας στο ρέμα περίπου στις 20:30 το βράδυ της Παρασκευής και έστειλε συνεργεία για να εντοπίσουν την προέλευσή της και να εξετάσουν αν υπάρχει κίνδυνος για το περιβάλλον ή τους λουόμενους.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, η ουσία εντοπίστηκε τελικά να προέρχεται από «βιομηχανική πηγή», ενώ η διαρροή έχει πλέον σταματήσει. Ωστόσο, η ουσία που είχε ήδη καταλήξει στο ρέμα συνέχιζε να κινείται προς τα κατάντη και αναμενόταν να φτάσει στα νερά της παραλίας του Έξμουθ. Για τον λόγο αυτό, η σύσταση προς τους πολίτες να μην κολυμπούν παρέμενε σε ισχύ.

Δεν έχει διαπιστωθεί ορατή περιβαλλοντική επίπτωση

Η Environment Agency ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστώσει ορατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ διευκρίνισε ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με το δίκτυο αποχέτευσης. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι η έντονα μπλε ουσία εντοπίστηκε στο Littleham Brook και ότι, ως προληπτικό μέτρο, εκδόθηκε σύσταση κατά της κολύμβησης. Οι Αρχές αναμένουν πλέον πληροφορίες σχετικά με την τοξικότητα της ουσίας, προκειμένου να αποφασίσουν πότε θα είναι ασφαλές να αρθεί η προειδοποίηση.

Η Environment Agency εξήγησε ότι η ποιότητα των νερών κολύμβησης στο Έξμουθ επηρεάζεται από την περιοχή απορροής γύρω από το Littleham Brook, η οποία καλύπτει περίπου 600 εκτάρια, αλλά και από τη μεγαλύτερη λεκάνη απορροής των εκβολών του ποταμού Έξε, που φτάνει περίπου τα 150.000 εκτάρια. Το Littleham Brook έχει μήκος περίπου 4,5 χιλιόμετρα. Ξεκινά από το Littleham Village και κινείται νοτιοδυτικά, περνώντας από τις περιοχές Green Farm και Maer Farm, πριν φτάσει στο Maer Bridge. Στο σημείο αυτό περνά κάτω από την παραλία και καταλήγει στη θάλασσα, στην περιοχή Maer Rocks. Η Environment Agency συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση και θα επανεξετάσει την οδηγία για την κολύμβηση μόλις διαθέτει επαρκή στοιχεία για να επιβεβαιώσει ότι το νερό είναι ασφαλές. Το περιστατικό αναμένεται, σύμφωνα με την υπηρεσία, να ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες.

Πηγή: gazzetta.gr

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