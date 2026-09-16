Ηράκλειο: «Πάρκαρε» σχεδόν στη μέση της Καλοκαιρινού – Μία εικόνα που δεν προκαλεί πλέον έκπληξη

Μία ακόμη εικόνα που δύσκολα περνά απαρατήρητη καταγράφηκε στην οδό Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο, με οδηγό να αφήνει το όχημά του σχεδόν στη μέση του δρόμου, δημιουργώντας ένα ακόμη… ιδιαίτερο σκηνικό στην καθημερινότητα της πόλης.

Το «παρκάρισμα» έγινε με τρόπο που δημιουργεί εύλογα το ερώτημα «όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση, παρκάρουμε όπου βρούμε;».

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Το συγκεκριμένο περιστατικό, βέβαια, δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για το Ηράκλειο. Αντιθέτως, εικόνες με οχήματα σε σημεία που δυσκολεύουν την κυκλοφορία, πάνω σε πεζοδρόμια ή ακόμη και σε θέσεις που μόνο ως… κανονικό πάρκινγκ δεν μπορούν να χαρακτηριστούν, αποτελούν συχνό και καθημερινό γεγονός. Όπως φυσικά και η μη τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας γενικώς.

Και μπορεί για τον οδηγό να πρόκειται για «δύο λεπτά» ή για μία γρήγορη στάση, για τους υπόλοιπους όμως σημαίνει εμπόδιο στην κυκλοφορία μέσα στην ήδη επιβαρυμένη καθημερινότητα της πόλης. Η Καλοκαιρινού είναι δρόμος με έντονη κίνηση και κάθε τέτοια στάθμευση επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Τελικά, στο Ηράκλειο το «τηρώ τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και «δεν παρκάρω όπου βρω αδιαφορώντας αν επιτρέπεται» φαίνεται πως παραμένει ένα θέμα άλυτο. Αρκεί, όπως όλα δείχνουν να… βολεύει τον οδηγό.

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