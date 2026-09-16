Τι θα φάμε σήμερα; Ψάρι στον φούρνο με ντομάτα και κρεμμύδια

Υλικά (4 μερίδες)



1 κιλό φιλέτο ψαριού χωρίς κόκαλα (π.χ. λαβράκι, τσιπούρα, μπακαλιάρος)



2 μέτρια κρεμμύδια, κομμένα σε ροδέλες



2 ώριμες ντομάτες, κομμένες σε φέτες



2 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε λεπτές φέτες



4 κ.σ. ελαιόλαδο



½ κούπα μαϊντανό, ψιλοκομμένο



4 φύλλα δάφνης



αλάτι, πιπέρι







Εκτέλεση



Βήμα 1: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190 °C, στον αέρα. Παράλληλα, αλατίζουμε το ψάρι και κόβουμε τετράγωνα κομμάτια λαδόκολλας.



Βήμα 2: Τοποθετούμε σε κάθε κομμάτι λαδόκολλας 250 γρ. ψάρι και το σκεπάζουμε με κρεμμύδι, σκόρδο, ντομάτα, μαϊντανό και 1 φύλλο δάφνης. Προσθέτουμε πιπέρι και 1 κ.σ. ελαιόλαδο σε κάθε κομμάτι ψαριού.



Βήμα 3: Διπλώνουμε τη λαδόκολλα και φτιάχνουμε ένα πουγκί. Τοποθετούμε τα πουγκιά σε ένα ταψί και ψήνουμε το ψάρι για 25-30 λεπτά.



Βήμα 4: Όταν βγάλουμε το ψάρι από τον φούρνο, το αφήνουμε να κρυώσει για λίγα λεπτά και στη συνέχεια το απολαμβάνουμε.







Διατροφική αξία ανά μερίδα



Ενέργεια: 354 kcal



Υδατάνθρακες: 10,4 γρ.



Πρωτεΐνη: 38,6 γρ.



Λιπαρά: 13,1 γρ.



Κορεσμένα λιπαρά: 1,7 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι θα φάμε σήμερα; Ζυμαρικά με κολοκυθάκια και κρεμώδη σάλτσα

Τι θα φάμε σήμερα; Τραχανά με ντομάτα και φέτα