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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Ψάρι στον φούρνο με ντομάτα και κρεμμύδια

ψάρι, φούρνος
clock 09:31 | 16/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά (4 μερίδες)

1 κιλό φιλέτο ψαριού χωρίς κόκαλα (π.χ. λαβράκι, τσιπούρα, μπακαλιάρος)

2 μέτρια κρεμμύδια, κομμένα σε ροδέλες

2 ώριμες ντομάτες, κομμένες σε φέτες

2 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε λεπτές φέτες

4 κ.σ. ελαιόλαδο

½ κούπα μαϊντανό, ψιλοκομμένο

4 φύλλα δάφνης

αλάτι, πιπέρι



Εκτέλεση

Βήμα 1: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190 °C, στον αέρα. Παράλληλα, αλατίζουμε το ψάρι και κόβουμε τετράγωνα κομμάτια λαδόκολλας.

Βήμα 2: Τοποθετούμε σε κάθε κομμάτι λαδόκολλας 250 γρ. ψάρι και το σκεπάζουμε με κρεμμύδι, σκόρδο, ντομάτα, μαϊντανό και 1 φύλλο δάφνης. Προσθέτουμε πιπέρι και 1 κ.σ. ελαιόλαδο σε κάθε κομμάτι ψαριού.

Βήμα 3: Διπλώνουμε τη λαδόκολλα και φτιάχνουμε ένα πουγκί. Τοποθετούμε τα πουγκιά σε ένα ταψί και ψήνουμε το ψάρι για 25-30 λεπτά.

Βήμα 4: Όταν βγάλουμε το ψάρι από τον φούρνο, το αφήνουμε να κρυώσει για λίγα λεπτά και στη συνέχεια το απολαμβάνουμε.



Διατροφική αξία ανά μερίδα

Ενέργεια: 354 kcal

Υδατάνθρακες: 10,4 γρ.

Πρωτεΐνη: 38,6 γρ.

Λιπαρά: 13,1 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 1,7 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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