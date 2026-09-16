Τι θα φάμε σήμερα; Ψάρι στον φούρνο με ντομάτα και κρεμμύδια

Υλικά (4 μερίδες)
1 κιλό φιλέτο ψαριού χωρίς κόκαλα (π.χ. λαβράκι, τσιπούρα, μπακαλιάρος)
2 μέτρια κρεμμύδια, κομμένα σε ροδέλες
2 ώριμες ντομάτες, κομμένες σε φέτες
2 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε λεπτές φέτες
4 κ.σ. ελαιόλαδο
½ κούπα μαϊντανό, ψιλοκομμένο
4 φύλλα δάφνης
αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση
Βήμα 1: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190 °C, στον αέρα. Παράλληλα, αλατίζουμε το ψάρι και κόβουμε τετράγωνα κομμάτια λαδόκολλας.
Βήμα 2: Τοποθετούμε σε κάθε κομμάτι λαδόκολλας 250 γρ. ψάρι και το σκεπάζουμε με κρεμμύδι, σκόρδο, ντομάτα, μαϊντανό και 1 φύλλο δάφνης. Προσθέτουμε πιπέρι και 1 κ.σ. ελαιόλαδο σε κάθε κομμάτι ψαριού.
Βήμα 3: Διπλώνουμε τη λαδόκολλα και φτιάχνουμε ένα πουγκί. Τοποθετούμε τα πουγκιά σε ένα ταψί και ψήνουμε το ψάρι για 25-30 λεπτά.
Βήμα 4: Όταν βγάλουμε το ψάρι από τον φούρνο, το αφήνουμε να κρυώσει για λίγα λεπτά και στη συνέχεια το απολαμβάνουμε.
Διατροφική αξία ανά μερίδα
Ενέργεια: 354 kcal
Υδατάνθρακες: 10,4 γρ.
Πρωτεΐνη: 38,6 γρ.
Λιπαρά: 13,1 γρ.
Κορεσμένα λιπαρά: 1,7 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
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