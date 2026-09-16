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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Στο «σφυρί» ακίνητα στην Κρήτη – Πλειστηριασμοί σε Χανιά και Ηράκλειο

πλειστηριασμοι
clock 07:47 | 16/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο πρόγραμμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών της ΑΑΔΕ, με ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας να βγαίνουν στο «σφυρί» λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, με την Ανεξάρτητη Αρχή να πιέζει τους μεγαλοοφειλέτες να ενταχθούν στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Στην Κρήτη περιλαμβάνονται ακίνητα στα Χανιά και το Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα οικόπεδο με οικοδομή 3.931,29 τ.μ. στον Δήμο Κανδάνου Χανίων και τρία ακίνητα στο Ηράκλειο, επιφάνειας 44, 135 και 158 τ.μ. Οι τιμές εκκίνησης διαμορφώνονται σε 392.300, 345.700 και 697.750 ευρώ αντίστοιχα.

Στις 11 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός του οικοπέδου στον Δήμο Κανδάνου Χανίων, ενώ στις 16 Δεκεμβρίου η πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώνεται με τα τρία ακίνητα στο Ηράκλειο.

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