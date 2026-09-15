''Να ξεκινήσει η αναδάσωση μόνο με βελανιδιές και όχι με πεύκα!''

Από αρχαιοτάτων χρόνων η βελανιδιά αποτελούσε βασικό δέντρο των δασών μας και της ξυλείας μας, το κέλυφος του βελανιδιού, βασική υλη χρωμάτων και το βελανίδι βασική τροφή της πανίδας μας, ακόμη και των ανθρώπων.



Η μεγαλύτερη ανοησία στην αναδάσωση είναι ότι, όπως σε όλα τα θέματα στην Ελλάδα υπάρχει η ανεγκέφαλη ξενομανία! Δεν θα γίνουμε ποτέ Ελβετία ή Αυστρία και δεν πρέπει να γίνουμε! Έχουμε την δική μας χλωρίδα και την δική μας πανίδα! Άλλη γεωμορφία και άλλες κλιματολογικές συνθήκες!

Το ξύλο της είναι «ο βασιλιάς της ξυλείας». Έχει την υψηλότερη αντοχή και από αυτό κυρίως κατασκευαζόταν τα καράβια αλλά και τα ξύλινα μέρη των σπιτιών και πολλά άλλα!

Είναι βραδυφλεγές δέντρο, ενώ κρατάει πολύ περισσότερο το νερό και επιβραδύνει την πτώση του στην γη, λόγω της φυλλωσιάς του.

Οι ρίζες της βελανιδιάς πάνε βαθιά αλλά έχει και πολλές επιφανειακές ρίζες οι οποίες κρατάνε το χώμα από την διάβρωση.

Ο καρπός της, το βελανίδι,( παλαιότερα έτρεφε και ανθρώπους) τρέφει όλη την ελληνική πανίδα, από τον σκίουρο ως τα μεγάλα φυτοφάγα, όπως τα ζαρκάδια αλλά και τα ήμερα φυτοφάγα, ακόμη και πτηνά, μέσα από τα οποία πολλαπλασιάζεται. Είναι ακόμη και αυτοφυές, κυρίως όπου υπάρχουν άλλες βελανιδιές!

Επειδή στην Ελλάδα, διαχρονικά, δεν μας άφησαν οι ιθύνοντες τίποτε από τα οποία σκέφτονται ή πράττουν να το δούμε καλόπιστα, θα μας προβλημάτιζε και γιατί στράφηκαν μανιωδώς προς το πεύκο; Πλεονεκτήματα του είναι ο ευθύς κορμός για στύλους της Δ.Ε.Η. και του Ο.Τ.Ε. Είναι έρημα δάση που τα πτηνά ελάχιστα θα βρουν για να τραφούν και τα φυτοφάγα (ήμερα ή άγρια), τίποτε!

Μπορεί να χρησιμεύσει ακόμη στο να κρύβονται παράνομοι και να ικανοποιούνται οι πυρομανείς.

Η βελανιδιά είναι προστατευόμενο δέντρο, επειδή ακριβώς είναι πολύτιμο και το κατάντησε η πευκοαναδάσωση σπάνιο. Οι ενασχολούμενοι με αναδασώσεις προωθούν το …πεύκο χωρίς προφανώς να ακούνε δασολόγους και μάλλον επιπόλαια.



Είναι κατάντια να γίνεται κουβέντα για αναδάσωση και το μυαλό, να είναι «στρατευμένο» και έτοιμο να ακούσει, και να υιοθετήσει: Πεύκο = αναδάσωση!!!

Η χαλιναγώγηση του μυαλού μέσα από την συνήθεια και ίσως από αντιγραμμένα βιβλία του σχολείου από βόρειες χώρες της γης!

Όσοι έχουμε μεγαλώσει στην φύση, έχουμε περπατήσει κάτω από βελανιδοδάση και πευκοδάση έχουμε πάρει πληροφορίες από παλιούς ξυλουργούς, από ιδιοκτήτες καϊκιών, έχουμε μάθει την χρήση του ξύλου και του καρπού, έχουμε ασχοληθεί πιο έμπρακτα.

Ας ακουστούν οι δασολόγοι και οι γεωπόνοι της δουλειάς και της φύσης και όχι μόνο εκείνοι που είδαν τα δέντρα και το δάσος από εικόνες ή όποιοι εκτελούν «διατεταγμένη αποστολή» και ας κάνουν σύγκριση μεταξύ αυτών οι αποφασίζοντες. Ας πούμε λοιπόν και για τους ψαγμένους ειδικούς τους οποίους διαβάσαμε. Όλοι τους μιλούν υπέρ της βελανιδιάς!

Τελευταίες μέρες και αφού έκανα πολλές παρεμβάσεις με σχόλια σε «κοινωνικά δίκτυα» με λίγους (ευτυχώς!) να συμφωνούν, διαβάζω πόσο πύκνωσαν αυτές οι φωνές της λογικής από πολλά Μ.Μ.Ε.

Του Σωτήρη Λ. Δημητρίου

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