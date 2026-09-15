Καύσιμα: Στα 2,16 ευρώ η βενζίνη, στα 2,14 το ντίζελ – Καθημερινές αυξήσεις και φόβοι για το πετρέλαιο θέρμανσης

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Με τις τιμές των καυσίμων να ανεβαίνουν πλέον σχεδόν καθημερινά και τη γεωπολιτική ένταση να κρατά το πετρέλαιο σε υψηλά επίπεδα, η πίεση μεταφέρεται με ταχύτητα από τις διεθνείς αγορές στις αντλίες.

Όπως ανέφερε στο ertnews, ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Υγρών Καυσίμων Αττικής, μόνο σήμερα τα διυλιστήρια αύξησαν την τιμή του πετρελαίου κατά 3 λεπτά το λίτρο και της βενζίνης κατά 1 λεπτό, ενώ, όπως είπε, αντίστοιχες ανατιμήσεις καταγράφονται σχεδόν κάθε ημέρα.

Η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται πλέον περίπου στα 2,16 ευρώ το λίτρο, φθάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 2,20 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται κατά μέσο όρο στα 2,14 ευρώ.

«Πάνω από 2,10 ευρώ όλα τα πρατήρια»

Ο κ. Παπαγεωργίου περιέγραψε μια αγορά στην οποία οι αυξήσεις περνούν πλέον γρήγορα στη λιανική. «Όλα τα πρατήρια σήμερα είναι πάνω από 2,10 ευρώ και φτάνουν στα 2,20 ευρώ», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η ανοδική πορεία των διεθνών τιμών έχει περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια συγκράτησης των τιμών στην αντλία.

Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπου το μεταφορικό κόστος επιβαρύνει επιπλέον τις τελικές τιμές.

Πίεση στη Βόρεια Ελλάδα – Καταναλωτές περνούν τα σύνορα

Ιδιαίτερο πρόβλημα, σύμφωνα με τον πρόεδρο των πρατηριούχων, καταγράφεται από τη Λάρισα και βορειότερα, όπου οι τιμές είναι ακόμη υψηλότερες.

Η διαφορά με τις τιμές στη Βόρεια Μακεδονία οδηγεί, όπως είπε, αρκετούς καταναλωτές των παραμεθόριων περιοχών να περνούν τα σύνορα για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους.

Πρόκειται, κατά τον ίδιο, για εξέλιξη που πλήττει άμεσα τα πρατήρια και συνολικά τις τοπικές επιχειρήσεις, καθώς σημαντικό μέρος της κατανάλωσης μεταφέρεται εκτός Ελλάδας.

Ο πόλεμος κρατά τις τιμές ψηλά

Ο Νίκος Παπαγεωργίου συνέδεσε τις συνεχείς αυξήσεις με τη γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την απουσία, μέχρι στιγμής, μιας ορατής διπλωματικής διεξόδου.

«Ο πόλεμος μαίνεται και βλέπουμε και άλλες ομάδες να ξεσηκώνονται, όπως οι Χούθι», ανέφερε, εκτιμώντας ότι οι εξελίξεις κινούνται προς το δυσμενές σενάριο για την αγορά ενέργειας.

Ο ίδιος παρέπεμψε σε εκτιμήσεις διεθνών οίκων που εξετάζουν ακόμη και σενάρια ανόδου του πετρελαίου προς τα 120 δολάρια το βαρέλι, εφόσον η κρίση κλιμακωθεί περαιτέρω.

Η επόμενη μεγάλη ανησυχία: το πετρέλαιο θέρμανσης

Μεγαλύτερος ίσως πονοκέφαλος είναι αυτός που έρχεται σε περίπου έναν μήνα, με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.

Εάν οι σημερινές συνθήκες στις διεθνείς αγορές διατηρηθούν, ο κ. Παπαγεωργίου προειδοποίησε ότι η κατάσταση για τα νοικοκυριά θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Εκτίμησε μάλιστα ότι θα χρειαστεί κρατική παρέμβαση, τονίζοντας ότι αυτή θα πρέπει να είναι ουσιαστική και όχι οριακή.

«Θα πρέπει η παρέμβαση να είναι γενναία για να μην παγώσει ο κόσμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τις τιμές στην αντλία να έχουν ήδη περάσει σε νέα επίπεδα και τον χειμώνα να πλησιάζει, το ερώτημα πλέον δεν αφορά μόνο πόσο ακόμη μπορεί να ακριβύνει η βενζίνη και το ντίζελ, αλλά και με ποια τιμή θα κάνει πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης στα μέσα Οκτωβρίου

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