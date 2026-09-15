Κρήτη: Νέο κύμα αφίξεων μεταναστών – Πάνω από 290 άτομα σε πολλαπλά περιστατικά

Συνεχίζονται οι αφίξεις και οι επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στα νότια της Κρήτης, με τις τελευταίες ώρες να καταγράφονται διαδοχικά περιστατικά σε διαφορετικά σημεία του νησιού.

Δύο επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη ανοιχτά της Κρήτης, με συνολικά 67 και 51 μετανάστες οι οποίοι περισυνελέγησαν και μεταφέρονται προς το λιμάνι του Ηρακλείου.

Νωρίτερα το μεσημέρι σημειώθηκε άφιξη στην περιοχή Καλλικόβρεχτης, όπου εντοπίστηκαν 30 μετανάστες, προσθέτοντας ακόμη ένα περιστατικό στον σημερινό απολογισμό. Νωρίτερα, περίπου 96 άτομα είχαν διασωθεί σε Ψαρή Φοράδα και Γαύδο.

Παράλληλα, σε ακόμη ένα περιστατικό στα νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν 50 υπήκοοι Σουδάν, μεταξύ των οποίων και τρεις γυναίκες. Οι διαδοχικές αφίξεις έχουν θέσει εκ νέου σε αυξημένη κινητοποίηση τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες επιχειρούν για τη διάσωση, την ασφαλή μεταφορά και την καταγραφή των μεταναστών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: