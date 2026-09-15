Δήμος Ηρακλείου: ''Με θετικό πρόσημο και ο ισολογισμός 2025''

Ο ισολογισμός του Δήμου Ηρακλείου για τη χρήση του 2025 στον οποίο αποτυπώνεται η θετική οικονομική κατάσταση του Δήμου, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από τη σχετική εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (14/9).



Με κύρια χαρακτηριστικά την αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων και των ίδιων κεφαλαίων του Δήμου καθώς και τη μείωση του χρόνου είσπραξης και αποπληρωμής που αυξάνουν σημαντικά την πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου, ο ισολογισμός του 2025 και η ανάταξη των οικονομικών του Δήμου, χαρακτηρίστηκε από τον Δήμαρχο Ηρακλείου ως ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα που τώρα καρποφορεί.



Ο Αλέξης Καλοκαιρινός μίλησε για το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που υπήρχε στα τέλη του 2023 και αναφέρθηκε στην συστηματική δουλειά των στελεχών της Δημοτικής Αρχής και της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου: «Είναι γεγονός ότι στα τέλη του 2023, ήταν πρακτικώς αδύνατο να καταρτιστεί ένας ρεαλιστικός, ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, χωρίς δραστική, αιματηρή περικοπή του δημοτικού έργου και με κίνδυνο ακόμα και στάσης πληρωμών σε ορίζοντα διμήνου. Σήμερα πλέον ερχόμαστε και διαπιστώνουμε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Θέλω να σας πω ότι δουλέψαμε πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε υπό πολύ αντίξοες συνθήκες και αυτή τη στιγμή έχουμε μια συγκεκριμένη αποτύπωση, η οποία έχει αντικειμενικά χαρακτηριστικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επί διετία Αντιδήμαρχο Οικονομικών Γιώργο Αγριμανάκη όπως και όλους τους συνεργάτες και την Οικονομική Υπηρεσία για μια προσπάθεια η οποία θεωρώ ότι αποδεικνύεται να έχει επιτύχει μέσα βεβαίως στο πλαίσιο της δυνατής επιτυχίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ανάγκες δεν είναι πολύ μεγαλύτερες από τις δυνατότητες. Και προφανώς κανείς δεν θα πανηγυρίσει αυτοτελώς για ένα οικονομικό αποτέλεσμα, όταν γνωρίζουμε πόσα πράγματα οφείλουμε να κάνουμε».



Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναγνώρισε τη δυσκολία του εγχειρήματος ανάταξης των οικονομικών το οποίο έγινε και σε συνδυασμό με την μετεξέλιξη των συστημάτων παρακολούθησης του Δήμου: «Αναγνωρίζω μία επιτυχία, υπό πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες ανάταξης των οικονομικών του Δήμου, η οποία μάλιστα συνδυάστηκε, με έναν τρόπο ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει δέος. Με μία πλήρη μετεξέλιξη των συστημάτων της παρακολούθησης της καταγραφής, η οποία μας οδηγεί σε μία διαφορετική εποχή για την διαχείριση του Δήμου. Ο συνδυασμός αυτός δεν ήταν καθόλου εύκολο να γίνει. Έγινε, έχουμε αποτελέσματα και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί. Δεν αποτελεί ούτε κομπασμό ούτε αυτοέπαινο. Βρίσκεται σε μία αντικειμενική βάση: Από πού ξεκινήσαμε, πού βρεθήκαμε, με ποιες συνθήκες, και συνδυάζοντάς με ποιες άλλες μεταρρυθμίσεις. Εδώ θέλω να αναγνωρίσω ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, το οποίο αυτή τη στιγμή το βλέπουμε να καρποφορεί».



Το θέμα το εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης ο οποίος αναφέρθηκε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ισολογισμού στα οποία αποτυπώνεται η θετική οικονομική κατάσταση του Δήμου Ηρακλείου.



Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών απέδωσε τα εύσημα στον προκάτοχο του Αντιδήμαρχο Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργο Αγριμανάκη για την σοβαρή και αποτελεσματική διαχείριση η οποία αποδεικνύεται από τα ταμειακά διαθέσιμα της περιόδου 2020 -2025. Όπως δήλωσε ο Τάσος Τσατσάκης: «Από το 2023 μέχρι το 2024 έχουμε αύξηση σε ποσοστό ύψους 34,68 % και από το 2024 έως το 2025 έχουμε αύξηση ταμειακών διαθεσίμων σε ποσοστό 42,59% και αυτό μεταφράζεται στις 31-12-2025 σε ταμειακά διαθέσιμα ύψους 25.339.925,42 ευρώ. Επίσης, σχετικά με τα αποτελέσματα στο Ταμείο του Δήμου, από το 2020 μέχρι το 2025, από έλλειμα -6.653.655,40 ευρώ το 2023, σταδιακά το 2024 είχαμε αύξηση 3.503.620,52 ευρώ και διπλασιασμό αυτού του ποσού για το 2025. Αυτό δείχνει μια θετική οικονομική εξέλιξη στα οικονομικά του Δήμου που δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσεις με ένα άλλο τρόπο το μέλλον».

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών δεν παρέλειψε να τονίσει ότι έχει μειωθεί σε σημαντικό βαθμό ο χρόνος που ο Δήμος εισπράττει τις απαιτήσεις του, όπως και ο χρόνος που ο Δήμος αποπληρώνει τους πιστωτές του, δεδομένα τα οποία, μαζί τα παραπάνω, βελτιώνουν την οικονομική εικόνα του Δήμου, την πιστοληπτική του ικανότητα και τη σχέση του με τους συνεργάτες του στην αγορά.



Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης και Αντιδήμαρχος Οικονομικών τα έτη 2024 και 2025, ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο της Αντιδημαρχίας Οικονομικών και στον Αντιδήμαρχο Τάσο Τσατσάκη και αναφέρθηκε στην πολιτική διάσταση των αριθμών καθώς και στο ιστορικό της οικονομικής πορείας του Δήμου τα τελευταία χρόνια: «Το 2021 ο Δήμος Ηρακλείου έκλεισε με αρνητικό αποτέλεσμα 5,44 εκ. ευρώ. Το 2022 έκλεισε με ζημίες 9,1 εκ. ευρώ. Το 2023 η ζημία ξεπέρασε τα 6,65 εκ. ευρώ. Δηλαδή τρεις συνεχείς αρνητικές κρίσεις. Την πρώτη χρονιά της δικής μας Δημοτικής Αρχής, την πρώτη χρονιά που είχα την ευθύνη των Οικονομικών, το 2024 η εικόνα αυτή αντιστράφηκε με θετικό αποτέλεσμα 3,5 εκ. ευρώ για τη χρήση του 2024. Το 2025 ο Δήμος Ηρακλείου παρουσιάζει καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα 7.119.000 ευρώ. Σχεδόν διπλάσιο από το θετικό αποτέλεσμα του 2024. Και εδώ μπορούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια να πούμε ότι δυο συνεχιζόμενες θετικές χρονιές, και με τη δεύτερη σημαντικά ισχυρότερη από την πρώτη, δεν μπορεί ούτε τύχη να είναι ούτε συγκυρία. Συνιστούν τάση που δεν εμφανίστηκε μόνη της. Ήταν αποτέλεσμα σκληρής και εστιασμένης δουλειάς για τα οικονομικά του Δήμου μας. Γιατί το 2025 έχουμε μια σειρά από δείκτες που βελτιώθηκαν για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν, το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικών εξόδων παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό. Μαζέψαμε περισσότερα έσοδα χωρίς να ξεφύγουν τα έξοδα. Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα διαθέσιμα του Δήμου στο τέλος του 2025 φτάνουν τα 25,34 εκ. ευρώ έναντι 17,7 εκ. ευρώ το 2024. Και θυμίζω ότι το 2024 παρέλαβα ταμειακό διαθέσιμο 13 εκ. ευρώ με 7 εκ. ατιμολόγητες υποχρεώσεις. Δηλαδή περίπου 7,6 εκ. ευρώ περισσότερα ταμειακά διαθέσιμα μέσα σε ένα χρόνο. Τα ίδια κεφάλαια του Δήμου αυξάνονται από 381,62 εκ. ευρώ σε 390,48 εκ. ευρώ. Επίσης, είναι σημαντικό να πούμε ότι σε αυτή την περίοδο, η εκτέλεση των έργων συνεχίστηκε κανονικά».

Τέλος ο Γιώργος Αγριμανάκης σχολίασε ότι ο θετικός ισολογισμός προσφέρει σημαντικές δυνατότητες στον Δήμο Ηρακλείου για να σχεδιάσει, να διεκδικήσει, να επενδύσει, να στηρίξει κοινωνικές πολιτικές, να χρηματοδοτήσει υποδομές και να αντιμετωπίσει έκτακτες ανάγκες.



Σημειώνεται ότι στην συνεδρίαση συμμετείχαν και παρουσίασαν οικονομικά στοιχεία η Διευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσίας Ελένη Σταυρακάκη, το στέλεχος της Οικονομικής Υπηρεσίας Νίκος Ταβερναράκης καθώς και η Στέλλα Κουκουριτάκη από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών.

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