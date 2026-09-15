Κρήτη: Συνελήφθη 47χρονος που κακοποιούσε και χτυπούσε την 73χρονη μητέρα του

Στη σύλληψη ενός 47χρονου προχώρησαν οι Αρχές στην Κίσσαμο, μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο με θύμα την 73χρονη μητέρα του.
Το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε σπίτι στη Γραμβούσα Κισσάμου, όπου ο 47χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα του με γροθιές και κλωτσιές, προκαλώντας της τραυματισμούς. Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε αρμοδίως.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Κρήτη: Κλείνουν συμβολικά τα ΚΥΔ – Στον «αέρα» οι αγροτικές ενισχύσεις
Κρήτη: Σε πίεση για το μεταναστευτικό - 15.000 αφίξεις και ασφυκτικός κλοιός στο Ηράκλειο για τη Δομή