Κρήτη: Συνελήφθη 47χρονος που κακοποιούσε και χτυπούσε την 73χρονη μητέρα του

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στη σύλληψη ενός 47χρονου προχώρησαν οι Αρχές στην Κίσσαμο, μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο με θύμα την 73χρονη μητέρα του.

Το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε σπίτι στη Γραμβούσα Κισσάμου, όπου ο 47χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα του με γροθιές και κλωτσιές, προκαλώντας της τραυματισμούς. Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε αρμοδίως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: