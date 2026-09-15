Servicers: Έρχονται νέοι κανόνες για τις ρυθμίσεις δανείων -Τι αλλάζει για τους οφειλέτες

Παρέμβαση σε ζητήματα που σχετίζονται με καθυστερήσεις στην υλοποίηση ρυθμίσεων, στου όρους που προτείνονται, στα «κενά» στην ενημέρωση των οφειλετών και στις οχλήσεις που γίνονται προς δανειολήπτες σχεδιάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Κώδικας Δεοντολογίας, για τον οποίο διαπιστώνεται σημαντική υστέρηση τόσο στην εφαρμογή όσο και στην προβολή του ως εργαλείου ρύθμισης.

«Σας λέω λοιπόν ότι είμαστε από πάνω. Σας λέω ότι παρατηρούμε την εφαρμογή και του δικού μας πλαισίου σε σχέση με τους servicers και όπου κρίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη παρέμβασης θα δείτε τις παρεμβάσεις» δήλωσε χθες ο Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι τόσο να αυξηθεί ο αριθμός των ρυθμίσεων όσο και να εξασφαλιστεί ότι οι λύσεις που προτείνονται είναι πραγματικά βιώσιμες για τον οφειλέτη. Στο πλαίσιο αυτό, πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδιάζεται νομοθετική παρέμβαση πριν το τέλος του έτους.

Τι καταγγέλουν οι ίδιοι οι πολίτες

Στο επίκεντρο θα βρεθούν ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει από καταγγελίες των ίδιων των πολιτών όπως καθυστερήσεις και κωλυσιεργία στις ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με καταγγελίες, οι δανειολήπτες μπορεί να παραμένουν για μεγάλο διάστημα χωρίς ουσιαστική εξέλιξη, με τον οφειλέτη να περιμένει απάντηση για το εάν και με ποιους όρους μπορεί να προχωρήσει σε μια συμφωνία. Επίσης, υπάρχουν καταγγελίες για καθυστέρηση ή μη χορήγηση εγγράφων που απαιτούνται για να προχωρήσει μια ρύθμιση, καθώς και προβλήματα στην αποστολή αναλυτικών δοσολογίων.

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι δανειολήπτες προσπαθούν να φτάσουν στο πρόσωπο που διαχειρίζεται την υπόθεση τους, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθιστώντας όλο και πιο δύσκολο να υπάρξει ουσιαστική διαπραγμάτευση. Άλλες φορές δεν μπορούν να «βγάλουν άκρη» σχετικά με το ύψος και την εξέλιξη της απαίτησης, τις επιβαρύνσεις και τα στοιχεία που χρειάζεται ο οφειλέτης για να γνωρίζει τι ακριβώς καλείται να πληρώσει.

Αρκετοί δανειολήπτες καταγγέλλουν ότι οι ρυθμίσεις που τους προτείνονται προβλέπουν δόσεις και όρους που θεωρούν ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική τους δυνατότητα με αποτέλεσμα ακόμα κι αν συναινέσουν, η ρύθμιση να κινδυνεύει να καταστεί μη εξυπηρετούμενη λίγο μετά τη συμφωνία. Ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία είναι κατά πόσο ο διαχειριστής του δανείου έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα εξεύρεσης μιας βιώσιμης λύσης πριν η υπόθεση φτάσει σε κατάσχεση ή πλειστηριασμό.

Ομάδα εργασίας

Στο υπουργείο έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας η οποία έχει αναλάβει ως έργο την οργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση των καταγγελιών των δανειοληπτών κατά των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Για κάθε καταγγελία θα μπορεί να σχηματίζεται φάκελος, να συγκεντρώνεται υλικό από τα εμπλεκόμενα μέρη και να παρακολουθείται η εξέλιξή της. Στόχος δεν είναι απλώς να μετρηθούν τα παράπονα, αλλά να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη, αν η καταγγελία είναι βάσιμη, πώς ανταποκρίθηκε ο servicer και αν τελικά διορθώθηκε η πρακτική που την προκάλεσε.

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