Κρήτη: Έβαλε τέλος στη ζωή του στην αυλή του σπιτιού του

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Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στα Κεραμειά Χανίων, καθώς ένας 53χρονος κάτοικος του χωριού, βρέθηκε απαγχονισμένος στην αυλή του σπιτιού του, σήμερα το πρωί, με αυτοσχέδιο βρόγχο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τον άνδρα φέρεται να εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όμως ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα.

Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος συμβάντος.

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