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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε γυναίκα που χτύπησε με σκουπόξυλο τον γάτο του γείτονά της

δικαστήριο
clock 22:55 | 30/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε συνολική φυλάκιση 10 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε γυναίκα, η οποία παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενη ότι χτύπησε με μεταλλικό κοντάρι σκούπας τον γάτο τού γείτονά της, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει. Η υπόθεση έφτασε στη δικαστική αίθουσα μετά από καταγγελία του ιδιοκτήτη του γάτου.

Το περιστατικό φαίνεται να συνέβη τον Οκτώβριο του 2024, ενώ, σύμφωνα με την καταγγελία, από το χτύπημα ο γάτος υπέστη συντριπτικό κάταγμα στη δεξιά πίσω κνήμη και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με τοποθέτηση μεταλλικής πλάκας για την αποκατάσταση του τραυματισμού του.

Το Δικαστήριο έκρινε ένοχη την γυναίκα, με αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου, για κακοποίηση ζώου συντροφιάς, φθορά ξένης ιδιοκτησίας (συνδεόμενη με τα έξοδα επέμβασης και νοσηλείας του γάτου), όπως επίσης για εξύβριση και απειλή, πράξεις που, σύμφωνα με την καταγγελία, συνδέονται με φράσεις που απηύθυνε η γυναίκα στον ιδιοκτήτη, μετά το περιστατικό.

Στην απολογία της, η κατηγορούμενη αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τον τραυματισμό του γάτου.

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