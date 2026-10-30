Ρωσία: Η Rosatom δηλώνει έτοιμη να τροφοδοτήσει την Αφρική με ηλεκτρική ενέργεια

Η Ρωσία δήλωσε έτοιμη να τροφοδοτήσει την Αφρική με ηλεκτρική ενέργεια με τη βοήθεια πλωτών πυρηνικών σταθμών, σε προσιτές τιμές, κάνοντας λόγο για σχέδια με τέσσερις χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η Αίγυπτος.

Συγκεκριμένα σχέδια είναι υπό συζήτηση με την Αίγυπτο, την Τανζανία, το Τόγκο και τη Ναμίμπια, είπε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας (Rosatom) Αλεξέι Λιχατσόφ, μία ημέρα μετά την 3η σύνοδο κορυφής Ρωσίας-Αφρικής στη Μόσχα.

«Η ζήτηση είναι πολύ υψηλή» και εννέα αφρικανικές χώρες έχουν ήδη εκφράσει «μεγάλο ενδιαφέρον» για αυτήν την τεχνολογία την οποία πολλοί προσπαθούν να αναπτύξουν, είπε. Ο Λιχατσόφ αναφέρθηκε επίσης στο σχέδιο εκμετάλλευσης ενός κοιτάσματος ουρανίου στη Ναμίμπια, το οποίο μόλις ξεκίνησε, καθώς και στην εκμετάλλευση ενός κοιτάσματος λιθίου στο Μαλί, τα αποθέματα του οποίου υπολογίζονται στους 4.000 τόνους.

Η Ρωσία είναι η μοναδική χώρα που διαθέτει πλωτό πυρηνικό σταθμό, ο οποίος είναι αγκυροβολημένος από το 2020 στην απομονωμένη περιοχή Τσουκότκα. Η Μόσχα ελπίζει να κατασκευάσει έναν στόλο τέτοιων σταθμών για να καλύψει τη ζήτηση σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση, όπως είναι η Αρκτική. «Η ιδιαιτερότητα πολλών αφρικανικών οικονομιών είναι ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή πληρώνουν αρκετά υψηλή τιμή για το ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς να έχουν στην πραγματικότητα την οικονομική άνεση. Και ακριβώς σε αυτή τη ζώνη είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε ηλεκτρική ενέργεια, ήδη από σήμερα, με πλωτούς πυρηνικούς σταθμούς», συνέχισε, σημειώνοντας ότι οι 38 από τις 54 αφρικανικές χώρες έχουν πρόσβαση στη θάλασσα.

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