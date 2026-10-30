Η Κιμ Καρντάσιαν φόρεσε το μυθικό κολιέ της Ελίζαμπεθ Τέιλορ των 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων

Το θησαυροφυλάκιο του ιταλικού οίκου Bvlgari στη Ρώμη άνοιξε ειδικά για τηνΚιμ Καρντάσιαν, με την Αμερικανίδα σταρ να δοκιμάζει το εμβληματικό σμαραγδένιο κολιέ της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, το οποίο της παρουσιάστηκε ως έκπληξη γενεθλίων από τον στιλίστα της, Λο Ρόουτς.

Η 46χρονη επιχειρηματίας δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, καταγράφοντας τις στιγμές που τα μέλη του οίκου τής παρουσιάζουν το σπάνιο κειμήλιο. Αντιδρώντας στην κίνηση αυτή, η Κιμ Καρντάσιαν ανέφερε:

«Ουάου. Ο Λο Ρόουτς πρέπει πραγματικά να έβαλε τα μεγάλα μέσα για να το πετύχει αυτό».

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης με τον στιλίστα της, η ίδια δήλωσε πως πρόκειται για το καλύτερο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσε να φανταστεί.

Το πολυτελές αξεσουάρ, που είχε προσφέρει ο Ρίτσαρντ Μπάρτον στην Ελίζαμπεθ Τέιλορ την περίοδο της σχέσης τους, φέρει 16 σμαράγδια τοποθετημένα σε πλατίνα με διαμάντια, καθώς και αποσπώμενο μενταγιόν με κεντρικό σμαράγδι 23,46 καρατίων. Η χρηματιστηριακή εκτίμηση του κομματιού αγγίζει τα 6,5 εκατομμύρια δολάρια.

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